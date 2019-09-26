مقابلة إعلامية بشأن "سايسبورتس" – الأسئلة والإجابات



ننظر في "ساس" إلى الذكاء الاصطناعي على أنه علم أنظمة التدريب لمحاكاة المهام البشرية من خلال التعلّم والأتمتة. ومثال ذلك برنامج الدردشة التي تحاول محاكاة المحادثة البشرية من خلال تعرّضها المتكرر لأنماط الكلام، وما إلى ذلك.

يشرح ريس كليفورد من "ساس" هذا الأمر بقوله: أستعير دائماً "المركبة ذاتية القيادة" مثالاً جيداً على الذكاء الاصطناعي، إذ تحاول الآلة محاكاة مهمة بشرية من خلال استخدام تقنيات مثل تعلّم الآلات والذكاء الاصطناعي. وتسجل كاميرات الفيديو جميع الأشياء المحيطة بالمركبة في الشارع لتحديد الإجراء الذي يتعين على المركبة اتخاذه. المركبة بهذه الطريقة تتعلم هذه الخوارزميات استناداً إلى قواعد التعرّف على الفيديو وقواعد العمل التي طورها البشر وجعلوها مؤتمتة بالكامل. وهنا نجد أن نظام الذكاء الاصطناعي يتعلم طريقة التكيّف مع المركبات على الطريق وخطوط الشوارع والمناطق المحيطة بالمركبة.

2. أعطنا نبذة مختصرة عن "سايسبورتس" بوصفها شركة تُعيد تشكيل مستقبل صناعة الرياضة؟

أسّسنا "سايسبورتس" SciSports في العام 2013 لولعنا الشديد بالرياضة، ولا سيما كرة القدم. ولدينا مكاتب في هولندا وألمانيا وفرنسا ونواصل العمل مع أكثر من 50 منشأة كروية متخصصة في جميع أنحاء العالم. وقد جاءتنا فكرة هذه الشركة من لعبة فيديو تسمى "فوتبول مَنِجر" (مدير كرة القدم)، التي يمكن فيها للأندية، أو المديرين الفنيين، البحث عن لاعبي كرة القدم المناسبين من جميع أنحاء العالم واكتشاف المهارات التي يحتاجون إليها للتفوق والفوز بالبطولات. فإذا كنت ترغب مثلاً في اكتشاف مواهب جديدة في السويد أو سلوفاكيا، فيمكنك العثور عليها بسهولة من خلال بضع نقرات بالماوس.

لقد أردنا تكرار هذا الأمر ولكن ببيانات حقيقية وواقع ملموس، فاكتشفنا أن الكثير من الأشخاص كانوا يستخدمون الإحصاءات في كرة القدم، مثل عدد التمريرات ونسبة حيازة الكرة وعدد التسديدات وغيرها، ولكن ما من أحد عمل على ترتيب هذه البيانات أو معالجتها. لذلك أردنا أن نبني خوارزميات في سياق البيانات الحالية لخلق قيمة جديدة، وتقديمها إلى أندية كرة القدم.

3. هلاّ قدمت لنا لمحة عامة عن بعض قصص النجاح التي عاشها عملاؤكم؟

في بعض الأحيان يكون من الصعب على الأندية اكتشاف لاعبين مناسبين، وبالتالي يمكن أن تساعدهم تحليلات البيانات في العثور على اللاعبين الموهوبين المثيرين للاهتمام واستقطابهم. فعلى سبيل المثال:

فوتر فيغورست: لاعب هولندي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الهولندي مع نادي "إمن"، وعندما اطلعنا على بياناته وجدنا أنه دائماً ما سجل من الموضع المناسب وأحرز أهدافاً من الجانب الأيمن. لذلك، تحدّثنا عنه إلى أحد أقدم عملائنا فنال إعجابهم على الفور، ووقعوا معه كمهاجم ثالث، ثمّ تقدّم خلال عام واحد ليصبح مهاجماً أول. وقد باعوه في النهاية إلى نادٍ آخر أفضل مستوى في هولندا هو "إيه زد الكمار"، ولكنه أصبح يلعب حالياً ضمن أحد أفضل فرق الدوري الألماني "ڤولفسبورغ"، بالإضافة إلى كونه أحد نجوم المنتخب الهولندي وأحد أكثر المهاجمين كفاءة في كرة القدم الهولندية.

ممفيس ديباي: حقق هذا اللاعب الهولندي نجاحات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بل إنه نشر سيرة ذاتية تناول فيها هذه النجاحات، وخصص فصلاً كاملاً حول الطريقة التي ساعدته فيها "سايسبورتس" في تشكيل مسيرته المهنية بعد أن ساهمت بمنحه بداية جديدة بعد موسم سيئ قضاه في مانشستر يونايتد. طلب منا ممفيس أن نجد له نادياً مناسباً للتقدّم في مسيرته، وكان واضحاً فيما يريده ويحتاجه في النادي المنشود. اطلعنا على بياناته وحاولنا تحديد الأندية التي تناسب ما يتطلع إليه، واقترحنا عليه عدداً من الأندية التي تطابق معاييره (مثل أسلوب اللعب) فوقّع نتيجة لذلك مع ناديه الحالي أولمبيك ليون، أحد الأندية التي أوصيناه بها.

الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم: ساعدنا أيضاً عدداً من الفرق من خلال تحليل بيانات الفرق المنافسة. إذ نُجري تحليلات منهجية على نقاط القوة ومكامن الضعف لدى بعض الفرق، ويمكننا تقديم رؤىً حول أفضل طرق اللعب ضد المنافسين، مثل الخطط التكتيكية والتشكيلات وغيرها. وخلال بطولة كأس العالم 2018، ساعدنا المنتخب البلجيكي في تحليل المنتخبات المنافسة، وبوسع المتابع أن يلمس هذا في مباراتهم ضد البرازيل، التي حظي فيها بدفاع قوي مكّنته من مواجهة تكتيكات الخصم بنجاح.

4. ما هي الأدوات والحلول المحددة التي تستخدمها "سايسبورتس" لإتاحة مثل هذه الرؤى المتعمقة حول طريقة اللعب وأداء اللاعبين؟

معظم الأندية التي تتعاون معنا تستخدم أداتنا الخاصة بتحليل المواهب، "إنسايت"، وهي في الأساس برنامج "فوتبول مَنِجر" ببيانات حقيقية تُستخدم لاستكشاف اللاعبين الحقيقيين. ونضع لكل لاعب، باستخدام هذه البيانات، مؤشر جودة نسميه "سايسكيل" SciSkill. ومن خلال تحليل أنماط التطوّر ومقارنتها باللاعبين الآخرين، يمكننا أن نتوقع نتيجة المؤشر التي يُحتمل أن يبلغها اللاعب في المستقبل. وهذه معلومات قيمة يمكن استخدامها مثلاً لمعرفة ما إذا كان لاعب موهوب يبلغ من العمر 16 عاماً سوف يصبح ميسي التالي.

حالياً، نقوم ببناء مؤشر للهواة لصالح اتحاد كرة القدم الهولندي لتقدير مستوى كل لاعب هاوٍ في هولندا، هادفين مساعدة الأندية على استقطاب المواهب الكروية المناسبة، علاوة على تمكين اللاعبين الهواة من معرفة تصنيف مهاراتهم ومقارنة أنفسهم مع زملائهم في الفريق أو مع أصدقائهم. ونبدأ في سبيل هذا الأمر بحساب قيمة اللاعب ويمكننا بهذه البيانات إنشاء مؤشرات وإضافة بيانات استراتيجية لتحليل لعبة كرة القدم.

إننا نعتمد في تحليل البيانات حالياً على جودة البيانات المتاحة التي نحصل عليها من موردي بيانات خارجيين، ولكننا بدأنا لاحقاً نتساءل عما يمكن أن نحققه لو غيرنا طريقة جمع بيانات اللاعبين، نظراً لاعتقادنا بوجود طرق أفضل لجمع البيانات من مباريات كرة القدم، مثل اللجوء إلى تحليل الصور ثلاثية الأبعاد. وعلى هذا النحو، سيكون من الممكن اكتشاف سرعة الكرة، وكيف يراقب اللاعب محيطه في الملعب، وكيف يخلق المساحات، والمدى الذي تبلغه تسديداته. لهذا، بدأنا نعمل على منتج أسميناه "بول جيمز" BallJames، وهو نظام ذكي يوظف 14 كاميرا لجمع معلومات عالية الجودة من المباريات (اقرأ المزيد عنها هنا). وقد اخترنا شركة "ساس" للتعاون معنا في هذا المشروع كي نتمكّن من إجراء تحليلات لهذه الكميات الضخمة من البيانات على فريق حقيقي.

5. كيف ساعدت "ساس" سايسبورتس" في مسيرتها؟

نظراً لأننا أنشأنا حلاً للبيانات يمكن استخدامه لتحليل كل ما يجري على كامل ملعب كرة قدم، فقد أردنا حلاً يمكنه العمل في الملاعب بجميع أنحاء العالم. وأردنا لذلك تحويل 144 ألف صورة ومقطع فيديو إلى بيانات يتمّ تحليلها فوراً. وهذا يعني الحاجة إلى معالجة 24 تيرابايت من البيانات في غضون ثوانٍ معدودة بالأبعاد الثلاثية. ونظراً لأننا لم نقم بعملية بهذا الحجم من قبل، فقد حرصنا على استدامة شراكتنا مع "ساس" على أساس البحث والتطوير. لقد أدركنا أنه كان يتعيّن علينا تحديد اللاعبين أولاً والفرق التي يلعب فيها هؤلاء اللاعبون وما هي أرقامهم وكيف هو أداؤهم. وفي الوقت الحالي تمكنّا من بناء مثل هذا النظام وفقاً للأدلة الإرشادية الممتثلة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية TPTS الخاصة بالفيفا. تم تثبيت هذا النظام في واحد من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك فإننا نتتبع البيانات هناك. أعتقد أن أجمل شيء في هذا الجانب يكمن في جمع البيانات وتحليلها دون أي تدخل بشري.

وكما ذكرنا سابقاً، نستخدم 14 كاميرا موزعة حول الملعب، وكل كاميرا تولّد نحو 1.4 تيرابايت من البيانات في المباراة الواحدة، وهو ما يؤدي إلى إنشاء حجم هائل من البيانات التي تجب معالجتها، وهنا تأتي ميزة الاستفادة من الحوسبة الطرفية المتقدمة من "ساس".

الحوسبة الطرفية هي أساساً طريقة لتحليل البيانات مباشرة عند مصدرها أو عند الأجهزة التي ترصدها وتجمعها، أي عند الكاميرا أو المعدات الصغيرة الأخرى التي تلعب دوراً مهماً في العمليات، ما يعني أنه لا يتعين علينا سوى إرسال معلومات مفيدة مستمدة من تلك البيانات الأولية إلى الأنظمة المركزية لاتخاذ الإجراءات بدلاً من إرسال بيانات أولية في شكلها الخام. ومن خلال ذلك، يمكننا تمكين التحليل الصحيح في المكان المناسب لاستخلاص أفضل قيمة.

أما الخطوة الأخيرة في عمليتنا فتتمثل في إعادة إنشاء البيانات فوراً عبر مهمة حوسبية معقدة. ولهذا الغرض، فإننا نستخدم حلول الذكاء الاصطناعي من "ساس"، وبالتحديد تقنية التعلم العميق لاستخراج النتائج من البيانات المتحصل عليها، من أجل التمكّن من تحديد مكان اللاعب والكرة بدقة طوال المباراة. وبوسعنا حتى أن نتوقع باستخدام المبادئ الهندسية نقطة هبوط الكرة إذا رُكلت لأعلى من مجال رؤية الكاميرا. ويمكن بعد ذلك إنتاج الإحصائيات والإجراءات المتعلقة بأداء اللاعب لحظة بلحظة وتقديمها إلى الفرق، وهو أمر لم يحدث من قبل.

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لذلك إذا تحدثنا عن "سايسبورتس" وما تقدمه "ساس"، يجب أن نذكر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية والتقنيات التي تتيح لنا القدرة على إجراء التحليلات بالاعتماد على تقنية التعلّم العميق الفورية لحظة بلحظة، ومنح المدرب الرؤية العميقة اللازمة لتمكينه من ضبط أداء فريقه من أجل مساعدته على أن يكون في أفضل أحواله.

6. ما الذي يميز حلّكم التحليلي عن حلول غيركم؟

في الوقت الراهن، يتعيّن على اللاعبين في معظم الحالات ارتداء سترات يمكن من خلالها تتبع تحركاتهم بدقة أثناء اللعب عبر أنظمة تحديد المواقع GPS المستخدمة من قبل أنديتهم، وهو أمر لا يعجب اللاعبين لأنه يضايقهم في حركتهم ويعيق أداءهم. أما الميزة القيّمة التي يمتاز بها حلّنا فهي أنه يعمل باستقلالية من خلال الصور الواردة من الكاميرات فقط، دون الحاجة لارتداء اللاعب سترة من أجل توليد البيانات المطلوبة. وعلاوة على هذا، فإن بيانات تحديد المواقع هي بيانات ثنائية الأبعاد، بينما البيانات التي تم التقاطها بنظام الفيديو الخاص بنا هي مجسمة ثلاثية الأبعاد؛ فإذا قفز اللاعب مثلاً، يمكن لنظامنا حساب مدى ارتفاعه. وعلى هذا النحو، فإن البيانات التي تم التقاطها عبر النظام "بول جيمز" هي أكثر ثراءً وقيمة في توليد الرؤية المتعمقة. وبمجرد الحصول على البيانات، فإن الخطوة الأولى تتمثل في دمجها ضمن حلّ يقوم على الواقع الافتراضي وتطبيقها على جهاز محاكاة قائم على نظام فيفا، ونأمل في المستقبل وتحديداً لبطولة كأس العالم 2022 أن نستطيع محاكاة هذه البيانات في نسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد.



7. هل يمكنك مشاركتنا بعض المعلومات حول تحدي "غرفة الهروب القائمة على علم البيانات" Data Science Escape Room؟

بالتعاون مع "ساس" أنشأنا تحدي "غرفة الهروب" الذي يقوم على علم البيانات، يحتاج المشاركون في التحدي إلى إكمال 4 تحديات من أجل الهروب من الغرفة في الوقت المناسب. ويتعين على المشاركين التعامل مع بيانات مقدمة من "سايسبورتس" وإلى تولي دور مدير فني لنادي كرة القدم لتحليل البيانات والإجابة على نوع الأسئلة التي يواجهها مديرو كرة القدم كل يوم في واقعهم. ومن المقرّر أن يتم استخدام تحدي غرفة الهروب في مناسبات مختلفة، سواء من "ساس" أو "سايسبورتس".

8. هلا ذكرت لنا أندية ولاعبين عملتم معهم في نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة؟

يسرني أن أقدم لكم تعريفاً سريعاً للأندية المفضلة في جميع أنحاء العالم واللاعبين الجدد الذين ينبغي الانتباه لهم.

لاعب كرة القدم الصربي سفيتوزار ماركوفيتش، الذي ينتقل إلى اليونان في الوقت الحالي.

دانييل أولمو، الذي يلعب في كرواتيا. أظهر الكثير من الإمكانيات، لذلك ربما سيشتريه أحد الأندية الإسبانية ليأخذ مكاناً في الدوري الإسباني هذا الموسم.

التشيكي آدم هلوجيك، البالغ من العمر 16 عاماً، ويلعب في سبارتا براغ. وقد استطاع أن يُظهر ثاني أعلى معدل لإمكانيات الهجوم وسط جميع اللاعبين هناك.

كوتشو هيرنانديز، ربما سيكون على مقاعد البدلاء في واتفورد هذا الموسم، وهو أمر رائع. ولا يبدو أن لعبه يناسب أسلوب اللعب هناك، ولكن هناك العديد من الأندية التي تبحث عن مهاجم مثله.

9. ما الفرق بين برنامجكم وما فعله ليفربول في الماضي ضمن نطاق استخدام تحليلات البيانات؟

تتشابه أنشطتنا، لكن نقطة التمييز هي أن لدينا أقساماً متخصصة بالبيانات والمعلومات تعمل بجدٍّ لإثراء البيانات التي يتمّ جمعها. في الوقت الحالي، نغطي مباريات من أكثر من 2,000 مباراة تُلعب أسبوعياً، وقاعدة بياناتنا تضمّ أكثر من 90,000 لاعب. فإذا اخترنا مثلاً لاعبين يحملون جنسية دولة الإمارات (بنقرة زر واحدة وخلال ثوانٍ)، يمكننا أن نرى أن خليفة الحمادي، البالغ من العمر 20 عاماً، هو أكبر المواهب ويلعب في نادي الجزيرة في أبوظبي. وإذا نظرنا إلى اللاعبين القطر يين، يمكننا أن نرى أن أكبر موهبة هي أكرم عفيف الذي يلعب في فياريال الإسباني. وبوسعنا القول عند النظر إلى البيانات أن ثمّة الكثير من اللاعبين الموهوبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

10. هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يتولى دور المدرب ويدير النادي إدارة مستقلة؟

ريس كليفورد من "ساس": أعتقد أن هذا الأمر وارد من منظور تقني، ولكنني أرى أنه ينبغي أن يتمثل دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة البشر على اتخاذ القرارات، لا أن يحلّ محلهم في هذا، فالبشر قادرون على التعلّم بقدر أعمق من أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تطوراً، ولا أظن أن الذكاء الاصطناعي قد يحلّ محل البشر قبل فترة طويلة، ويبقى البديل الأفضل هو الجمع بينهما.

11. ما رأي العملاء بالعائد على الاستثمار؟ هل يجدون استثمار أموالهم معكم مجدياً؟

أستطيع أن أقول إن عميلاً عمل معنا منذ البداية، مثل نادي هيراكليس ألميلو، دفع 1.75 مليون دولار للاعبين جدد وباع آخرين لقاء 18 مليون دولار. إنهم يُبلون بلاء حسناً في إدارة موازناتهم المالية ويستمرون في ذلك، وقد ظلوا عميلاً موالياً لنا لسنوات عديدة. نادي غينك البلجيكي هو شريك آخر، وسيلعبون في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويبيعون لاعبين بحوالي 80 مليون دولار في الوقت الحالي. لذلك عندما تأخذ في الاعتبار تكلفة نظامنا "إنسايت" تجد أنها ليست بتلك التكلفة العالية، لكن لدينا على أية حال باقات تتراوح بين الأساسية والفنية المتخصصة والشاملة، وجميعها مصمم لتلبية احتياجات كل نادٍ.

12. ما التقدّم الذي شهده استخدام تحليلات البيانات منذ أن بدأ هذا المجال؟ وهل كان هناك تحول تصاعدي في الطلب على البيانات في الأندية أو التحليلات الرياضية عموماً؟

أعتقد أن مسار النمو في هذا المجال تقدمي ويجري بوتيرة سريعة. وعندما بدأنا العمل، لم يكن أحد يستخدم البيانات وكان الجميع يظنّ أن حلنا هو مجرّد تطبيق غريب الشأن قد يصلح لأية عملية صناعة قرار. أما الآن فيستخدم كل نادٍ تقريباً نوعاً من تحليلات البيانات في عملياته؛ إما لتقييم لاعبيهم أو تحليل منافسيهم.

13. هل هناك لاعبون يجب الانتباه إليهم في مصر؟

أكبر المواهب في مصر حالياً هو النيجيري أوكيشوكو أوزوبيكي لاعب وسط بيراميدز الذي أظهر أعلى الإمكانيات.