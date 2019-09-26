بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً احتفاءً بمهّمة 25 سبتمبر التاريخية لدولة الإمارات إلى الفضاء

يصدر بريد الإمارات، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، مجموعة من الطوابع التذكارية يوم 25 سبتمبر 2019 احتفاءً بأول مهمة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، والتي ستشهد انطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

يأتي ذلك بعد مرور 55 عاماً على قيام المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بإصدار طابع تذكاري لرحلة رواد الفضاء الأمريكية الأولى إلى الفضاء الخارجي، تحت شعار "تكريم رواد الفضاء".

وتأتي مجموعة الطوابع التذكارية المكونة من ستة تصاميم تضم صوراً لرائد الفضاء للمهمة هزاع المنصوري، ورائد الفضاء البديل سلطان النيادي، بالإضافة إلى مركبة الفضاء سويوز إم إس ومحطة الفضاء الدولية وشعار مهمّة 25 سبتمبر (طموح زايد)، الذي يظهر رسماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، معنوناً بـ "طموح زايد".

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة: "أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في عام 1964، طابعاً يحتفي برواد الفضاء، في دلالة على الرؤية الاستشرافية للدولة، وفي خلال 55 عاماً، تحول هذا الطموح إلى واقع واقتربت الإمارات من تحقيق هدفها المتمثل في تأكيد ريادتها في صناعة الفضاء".

وأضاف الأشرم: "تشكل مهمة الفضاء الإماراتية لحظة بارزة في مسيرة صناعة الفضاء في الدولة، وستصبح حافزاً للجيل المقبل لمواصلة مسيرة الدولة الريادية والتأكيد على أنه لا وجود لكلمة مستحيل في القاموس الإماراتي. نحن فخورون جداً بهزاع المنصوري وسلطان النيادي، اللذان يمثلان قمة طموحات الدولة، كما نتشرف أيضاً بشراكتنا مع مركز محمد بن راشد للفضاء في إصدار مجموعة الطوابع التذكارية للاحتفال بهذه المناسبة الهامة في تاريخنا وتسليط الضوء على دور دولة الإمارات في استكشاف الفضاء، وبالنيابة عن بريد الإمارات، نتمنى النجاح والتوفيق لهذه الرحلة التاريخية".

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يشار إلى أن مهمة ذهاب أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية تندرج تحت برنامج "الإمارات لرواد الفضاء" الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، ويعد أول برنامج متكامل في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تُشارك في رحلات الفضاء المأهولة للقيام بمهام علمية مختلفة، تصبح جزءاً من الأبحاث التي يقوم بها المجتمع العلمي الدولي من أجل ابتكار حلول للعديد من التحديات التي بدورها تساعد في تحسين حياة البشر على سطح الأرض.

يذكر أن برنامج الامارات لرواد الفضاء يحظى بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ويُعتبر هذا الصندوق، الذي أطلق في عام 2007، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.

وأصدر بريد الإمارات 150،000 طابعاً تذكارياً بهذه المناسبة، وستتوفر الطوابع ابتداءً من يوم 25 سبتمبر الجاري في مراكز سعادة المتعاملين المركزية، كما يصدر بريد الإمارات 1000 مغلف لليوم الأول للإصدار.