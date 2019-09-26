إذاعة فيرجن دبي 104.4 تنظم مسابقة لألعاب الواقع الافتراضي بجائزة تصل قيمتها إلى 25 ألف درهم إماراتي

شهدت فعاليات اليومين الأولين من معرض ’جيتكس شوبر 2019‘ فوز العديد من الزوار بوفرة من الجوائز بعد إطلاق الفعالية الأضخم من نوعها على مستوى المنطقة في مجال التقنيات الاستهلاكية للجولة الأولى من سحوباتها اليومية، والتي تُعتبر واحدة من أبرز مزايا المعرض الذي يمتد لخمسة أيام متواصلة.

وتجري السحوبات على الجوائز بشكل يومي عند الساعة التاسعة صباحاً، حيث يتم اختيار مجموعة من الزوار عبر كلّ من المنصات التنافسية الرئيسية في المعرض ليحظوا بفرص الفوز بأحدث الهواتف الذكية والإكسسوارات، فضلاً عن إمكانية استرداد قيمة مشترياتهم وحتى الفوز بسيارة جديدة.

وتُتيح سحوبات "تسوق واربح" التي تجري كلّ ساعة للزوار فرصة استرداد قيمة مشترياتهم ضمن المعرض نقداً بما يصل إلى ألفي درهم إماراتي، بينما تقدم سحوبات "زرنا واربح" مجموعة إضافية من الجوائز التي تشمل هواتف iPhone XR وHonor 10i ومكانس كهربائية من طراز Bissel Multireach ION 36v، فضلاً عن قسائم حسومات يُمكن استخدامها في "دبي مول". وسيحظى فائز محظوظ وحيد بفرصة الفوز بسيارة ’متسوبيشي‘ من طراز Eclipse Cross، عند إجراء سحب "زرنا واربح" النهائي يوم السبت في 28 سبتمبر الجاري.

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وتعود إذاعة ’فيرجن دبي‘ للمشاركة في نسخة ’جيتكس شوبر‘ لهذا العام من خلال مسابقة جديدة تقدمها لمستمعيها وزوار المعرض تحت عنوان Virgin Radio’s 25k VR Play. ويحظى المتنافسون في هذه المسابقة بفرصة للفوز بجائزة نقدية تبلغ قيمتها 25 ألف درهم إماراتي في حال تمكنوا من اعتلاء الترتيب والفوز بلعبة BEAT SABER باستخدام جهاز HTC Vive للواقع الافتراضي. وتجري المرحلة الأخيرة من المسابقة يوم الخميس في 26 سبتمبر عند الساعة الثالثة عصراً. وللانضمام إلى المجموعة المكونة من 40 لاعباً، يتعين الاستماع إلى برنامج The Kris Fade Show عبر أثير الإذاعة طوال أيام هذا الأسبوع والاتصال بالإذاعة لفرصة الفوز. وعلاوة على ذلك، سيحظى زوار جناح إذاعة ’فيرجن دبي‘ في أرض المعرض بفرصة اختيارهم ضمن المتنافسين في المسابقة.

يفتح معرض ’جيتكس شوبر 2019‘ أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 11:00 ليلاً لغاية 28 سبتمبر، 2019. ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 درهم إمارتي، و10 دراهم للمجموعات الطلابية التي تزيد عن 50 طالباً، في حين يتاح الدخول مجاناً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. وسيحصل الزوار الذين ينفقون أكثر من 300 درهم إماراتي داخل المعرض على مواقف مجانية للسيارات لمدة 6 ساعات في مركز دبي التجاري العالمي تتيح لهم تجربة أكثر سهولة وراحة. ويمكن شراء بطاقات الدخول عبر الموقع الإلكتروني: https://www.gitexshopperdubai.com

لمعرفة آخر الأخبار والمعلومات حول معرض ’جيتكس شوبر 2019‘، يرجى زيارة الموقع

الإلكتروني:www.gitexshopperdubai.com، أو صفحة المعرض على مواقع ’تويتر‘ و’فيسبوك‘ و’إنستاجرام‘.