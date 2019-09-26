"ريد افينت" تسرّع وتيرة توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر افتتاح مكاتب جديدة في...

أعلنت "ريد ايفنت للخدمات ش.ذ.م.م" (RED Event Services LLC)، الوكالة المتخصصة في توفير الحلول لإدارة الفعاليات والأحداث عن توسيع عملياتها في المنطقة عبر إطلاق ذراعها الجديد "ريد كونيكت" (RED CONNECT) في المملكة العربية السعودية. وتتمتع "ريد ايفنت للخدمات" الحاصلة على شهادتي "ISO 9001:2015" و"ISO 14001:2015" بما يزيد عن عقد من الزمن من الخبرة في مجال تنظيم الأحداث والفعاليات وهي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها وتضلع بخبرة واسعة النطاق على مستوى المنطقة في مجال ابتكار واستنباط أفضل الممارسات في قطاع تنظيم الفعاليات، متسلحة بخبرة كبيرة في هذا المجال تمتد لأكثر من عقد من الزمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عارف إبراهيم، مديرعام "ريد ايفنت للخدمات" في هذا المناسبة "إن ريد تتمتع بالإمكانات اللازمة التي تؤهلها للتوسع إقليمياً، ونحن متحمسون جداً لقيادة جهود التوسع التي تسعى إليها". وتابع "إن قطاع تنظيم وإقامة الفعاليات والأحداث المتنوعة يشهد نمواً متزايداً في المملكة العربية السعودية، ونحن أمام فرصة كبيرة جداً لكي نكون شركاء مع القطاع الحكومي والشركات والمسهلكين على حد سواء في البلاد".

وأضاف "نمضي قدماً في الحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع تنظيم وإقامة الفعاليات المتخصصة، وسوف نستعين بخبراتنا المتراكمة من أجل تقديم أفضل ما لدينا في المملكة. ونحن على يقين بأن ريد كونيكت مستعدة لإحداث علامة فارقة في سوق المملكة حيث بدأنا بالفعل العمل على تنظيم وإدارة المنتديات والمهرجانات بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة".

وانطلاقاً من "رؤية السعودية 2030" التي من ضمن أهدافه إرساء أسس بيئة ترفيهية صلبة وتطويرها وتمتينها، قد تم اختيار "ريد كونيكت" لتقديم خدمات إدارة مؤتمرات وفعاليات عالمية بالتزامن مع بناء مكانة مرموقة في هذا القطاع الحيوي. وسوف تسهم "ريد كونيكت" أيضاً، في تحقيق رؤية المملكة من خلال توظيف 60 في المئة من طاقم عملها من المملكة العربية السعودية وخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل.

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وفي إطار خطتها التوسعية في المملكة، فإن "ريد" تشارك في "المعرض السعودي للفعاليات"، الحدث الرائد في البلاد المتخصص في فعاليات الحوافز والمعارض والمؤتمرات (MICE) المنعقد يومي 25 و26 سبتمبر الجاري. كما تعتزم "ريد" المشاركة قريباً، في منتدى "صناعة الترفيه" (JOY Forum) الذي يقام يومي 14 و15 أكتوبر المقبل في الرياض، وهو مبادرة طموحة من قبل الهيئة العامة للترفيه في السعودية بهدف الإسهام في تطوير قطاع الترفيه في البلاد. وسوف تواصل "ريد ايفنت للخدمات" جهودها الرامية إلى الحفاظ على موقعها الريادي في قطاع الفعاليات وتزويد العملاء بالخدمات الراقية وتعزيز العلاقات المتبادلة مع شركائها كافة.

من جهته، قال مارتن باناسيفسكي، مدير العمليات لدى "ريد إفنت للخدمات" في هذا الإطار، "إن توسعنا في المملكة العربية السعودية سوف يشكل علامة فارقة في عملية نمو ريد، حيث سوف نقدم خدماتنا التي تتمتع بمستويات عالمية عالية جداً من الجودة استجابةً لتوقعات جماهير جديدة".

وأكد "أن ريد كونيكت سوف تكون بمثابة متجر متكامل في المنطقة لجميع أنواع الحلول المتعلقة بإقامة الأنشطة والفعاليات إضافة إلى كونها شريكاً موثوقاً به لجميع أنواع المنتديات والمؤتمرات والفعاليات في السعودية".

من جهة أخرى، سوف تتولى بشرى بومدي، المديرة العامة لـ"ريد كونيكت" قيادة الأعمال التجارية المملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع فريق عمل من جنسيات مختلفة من المحترفين المتمرسين في تنظيم الفعاليات، وهو ما يجعلها الشركة العالمية الرائدة في المنطقة لتوفير الحلول الخاصة بإقامة النشاطات والأحداث، وكذلك شريكاً موثوقاً في المنتديات والمؤتمرات العالمية التي تستضيفها المملكة.

ويشار إلى أن "ريد" قد قامت بتخطيط وتنفيذ أكثر 1000 حدث عالمي بما في ذلك "الألعاب الأولمبية العالمية للشرطة" و"إكسبو ساينس إنترناشونال" و"ورلدسكيلز آسيا" و"معرض بالعلوم نفكر" الذي تنظمه مؤسسة الإمارات.