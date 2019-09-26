طيران الامارات تعلن عن تنقلات في إدارة العمليات التجارية

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن تعيينات وتغييرات في فريق العمليات التجارية، وذلك بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها على خدمة عملائها بصورة أفضل عبر شبكة خطوطها العالمية، والاستجابة بمرونة للفرص في مختلف الأسواق.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "الدائرة التجارية مسؤولة عن تحقيق أهدافنا وتسجيل أفضل النتائج، حيث قاربت الإيرادات في العام الماضي 100 مليار درهم. وهي شاهد على قوة شركتنا وتوفر والمهارات التي تتيح لنا تعبئة الشواغر الرئيسة داخلياً من العاملين الذين يتمتعون بخبرات واسعة. وأنا على ثقة من قدرة فريقنا على تقديم أفضل مستويات الدعم لعملائنا، ومتابعة تعزيز استراتيجيتنا ومواصلة النمو لتحقيق أهدافنا".

وتقرّر أن تسري التعيينات والتغييرات التالية اعتباراً من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، على أن يرفع مسؤولو العمليات التجارية في الأسواق الرئيسة عبر القارات الست تقاريرهم إلى عدنان كاظم.

سالم عبيدالله، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الأميركتين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس أول الشؤون الدولية.

عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، وسوف يضاف لمهامه سوقا دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، ويتولى حالياً منطقة أفريقيا.

بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا، ويتولى حالياً منطقة الشرق الأقصى.

تيري أوكوك، يتولى حالياً منصب نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أوروبا وروسيا الاتحادية، وسوف يضاف لمهامه سوقا ألمانيا والمملكة المتحدة.

أحمد خوري، يواصل مهامه في منصب نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا وشبه القارة الهندية.

كما ستجرى بالإضافة إلى ذلك التنقلات التالية في الدائرة التجارية:

عيسى سليمان أحمد، يشغل حالياً منصب نائب رئيس العمليات التجارية لمنطقة الهند ونيبال، وسوف تتم ترقيته إلى نائب رئيس إقليمي للولايات المتحدة وكندا، وسيرفع تقاريره إلى سالم عبيدالله.

جبر العذيبي، يشغل حالياً منصب نائب رئيس العمليات التجارية لمنطقة باكستان، وسوف يتولى منصب نائب رئيس لمنطقة الهند ونيبال.

محمد سرحان، يشغل حالياً منصب مدير العمليات التجارية لمنطقة تايلند وميانمار وكمبوديا، وسوف تتم ترقيته إلى نائب رئيس لمنطقة باكستان، وسيرفع تقاريره إلى عيسى سليمان أحمد.

أندرو بيرن، يشغل حالياً منصب مدير إقليمي لمنطقة سنغافورة وبروناي وماليزيا، وسوف تتم ترقيته إلى نائب رئيس المبيعات (الولايات المتحدة)، وسيرفع تقاريره إلى سالم عبيد الله.

وشملت التغييرات في الدائرة التجارية وتعظيم الإيرادات ما يلي:

دينا الهريس، تشغل حالياً منصب نائب رئيس تجربة العملاء (سكاي واردز)، وسوف تصبح نائب رئيس المنتجات التجارية (B2B الشركات والعطلات).

محمد الهاشمي، يشغل منصب نائب رئيس المنتجات التجارية (دبي)، وسوف يرفع تقاريره الآن إلى عدنان كاظم مباشرةً.

بوب كابلي، يشغل حالياً منصب نائب رئيس B2C مبيعات الانترنت والمنتجات الإضافية، وسوف تتم ترقيته إلى نائب رئيس أول لتطوير مبيعات الانترنت، كما سيتولى إدارة الإمارات للعطلات.

أناند لاكشمينارايانان، يشغل حالياً منصب نائب رئيس أول تعظيم الإيرادات، وسوف يصبح نائب رئيس أول تعظيم الإيرادات والتوزيع، ويستمر في رفع تقاريره إلى عدنان كاظم.

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أميت خاندلوال، يشغل حالياً منصب نائب رئيس إقليمي لحصر وتوجيه الموارد، وسوف يصبح نائب رئيس إقليمي توجيه الموارد والتوزيع، وسوف يضاف إلى مهامه توزيع أنظمة MARS/RES، ويستمر في رفع تقاريره إلى أناند لاكشمينارايانان.

بيل كافندش، يشغل حالياً منصب نائب رئيس تعظيم عائدات التوزيع، وسوف يصبح نائب رئيس استراتيجية التوزيع، ويرفع تقاريره إلى أميت خاندلوال.

موهيت سورال، يشغل حالياً منصب نائب رئيس تعظيم عائدات عمليات السوق (غرب)، وقد تمت ترقيته إلى نائب رئيس إقليمي لعمليات الأسواق العالمية، وسوف يرفع تقاريره إلى أناند لاكشمينارايانان.

هامانث نالاكاندي، يشغل حالياً منصب نائب رئيس تعظيم عائدات عمليات السوق (وسط)، وسوف يصبح نائب رئيس عمليات السوق (شرق)، ويرفع تقاريره إلى موهيت سورال.

وإلى جانب التعيينات والتغييرات الجديدة في إدارة العمليات التجارية وتعظيم الإيرادات، سوف تواصل مختلف الدوائر الرئيسية الأخرى تقديم الدعم إلى عدنان كاظم، وعلى رأسها:

نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن

الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات

كارين بل- رايت، نائب رئيس أول التجزئة ومراكز الاتصال

أزهر كاباندوانجوالا، نائب رئيس أول التخطيط- برمجة وضبط الشبكة

تريفور تشونغ، نائب رئيس تخطيط واقتصاديات الخطوط

روجيريو لياو، نائب رئيس تخطيط وبحوث الأسطول

سيرياك باثروز، مدير أول بحوث السوق