كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منصة جديدة للتجارة الإلكترونية في الإمارات والسعودية

تم إطلاق موقع إلكتروني جديد منخفض التكلفة للتجارة الإلكترونية في الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث يبيع مجموعة كبيرة من السلع التقنية والمنزلية بالإضافة إلى العطور.

ويقدم Kul.com مجموعة من الهواتف المحمولة والساعات وأدوات المطبخ والأجهزة والعطور بأسعار تلبي جميع مستويات الدخل.

وتتميز البوابة الجديدة، التي تعد بالتسليم السريع برسوم ميسرة، أيضًا ببرنامج إعادة التجديد، الذي يبيع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية التي تم اختبارها واعتمادها للعمل لتبدو وكأنها جديدة تمامًا من قبل شركة مصنعة مؤهلة أو طرف ثالث متخصص ” المجدد “.

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ويقول موقع Kul.com على الويب إن المنتجات المدرجة في القائمة التي تم تجديدها قد تم فحصها وتصنيفها وفقًا لحالة صلاحيتها للعمل، ويتم بيعها بضمان لمدة 3 أشهر.

ولدى Kul عروض يومية وقسم للمنتجات التي تقل قيمتها عن 9 دراهم.

ومن غير المعروف في هذه المرحلة من يقف وراء الموقع الجديد، بحسب أريبيان بيزنس.