كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تدعم التجارة الإلكترونية قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات؟

يمر قطاع التجزئة في دبي بتحول كبير مع ظهور التجارة الإلكترونية وتفضيلات العملاء المتطورة التي تشكل صناعة “لوجستيات التجزئة” الجديدة، وفقًا لـ JLL.

وقالت الشركة الاستشارية في تقرير جديد إن موجة من الحلول العقارية المبتكرة الجديدة في قطاع الخدمات اللوجستية تخلق فرص استثمار بديلة.

وقالت إن دبي في وضع جيد للاستفادة من ديناميات قطاع تجارة التجزئة المتغيرة بسرعة بما في ذلك التجارة الإلكترونية المتصاعدة والتقنيات الجديدة وأذواق المستهلكين المتطورة.

وذكر تقرير JLL أن تجار التجزئة يعالجون التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد على التوصيل عبر الإنترنت مع موازنة زيادة العرض من مساحات البيع بالتجزئة التقليدية، مضيفًا أن “البيع بالتجزئة في قناة البيع بالتجزئة” يسمح لتجار التجزئة بتحسين محافظهم العقارية وتعزيز أدائهم.

وقال كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث في JLL MENA: “إن تحسين محفظة الأوراق المالية يؤدي إلى زيادة الطلب على تخزين أكثر جودة وأفضل، حيث يسعى تجار التجزئة إلى تلبية نماذج الأعمال المتغيرة لتلبية احتياجات قاعدة المستهلكين المتنامية لديهم، بحسب أريبيان بيزنس.

Advertisements

وأضاف: “يجد العديد من تجار التجزئة أنفسهم بمخزون فائض داخل المتاجر ولكن هناك نقصًا في مستودعات التخزين عالية الجودة. نقدر أن 50 بالمائة على الأقل من الطلب الأخير على مساحات المستودعات في الإمارات يأتي من قطاع التجزئة”.

ولاحظت JLL أن طفرة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تزيد الطلب على حلول التخزين واللوجستيات التي تلبي متطلبات العملاء سريعة الخطى اليوم، مضيفة أن تجار التجزئة يستثمرون الآن عبر سلسلة التوريد الكاملة، وليس فقط المساحات المادية التقليدية.

وقال تيري فيلفوكس، الرئيس التنفيذي لشركة JLL MEA: “التكنولوجيا ستغير اللعبة في قطاع الخدمات اللوجستية الناشئة. وسيتعين على الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص تبني عدد من الابتكارات الجديدة في سلسلة التوريد وتتبعها بشكل سريع مثل التسليم الآلي والتخصيص الممكّن من التكنولوجيا ورقمنة العناوين”.

وفقًا لـ JLL، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص ستكون أيضًا محركًا رئيسيًا لنجاح صناعة الخدمات اللوجستية للبيع بالتجزئة.

وأضاف “نتوقع أن نرى المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في السنوات القادمة، حيث أن عددًا من عمليات الاسترخاء الأخيرة للوائح الحكومية ستسمح بمزيد من المرونة في بناء حلول لوجستية مخصصة”.