دراسة "أجودا" : 68% من المستطلعين زاروا ما يصل إلى 10 دول

كشفت "أجودا " - واحدة من منصات حجوزات السفر الإلكترونية الأسرع نمواً على مستوى العالم – نتائج دراستها "Well Traveled Survey"، والتي أظهرت صدارة البريطانيين لقائمة المسافرين إلى شتى أنحاء العالم، وذلك من حيث العدد الأكبر من البلدان التي تمت زيارتها. وبيّــنت الدراسة أن المسافرين البريطانيين سافروا إلى 12 دولة في المتوسط، يليهم الأستراليون الذين زاروا في المتوسط 10 وجهات دولية.

وتوضح دراسة "Well Traveled Survey" اتجاهات السفر السائدة حسب النوع والعمر في دول آسيا باسيفيك والشرق الأوسط، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك قبل يوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر.

ووفقاً لنتائج الدراسة، زار ما يقارب سبعة من كل 10 أشخاص ما يصل إلى 10 دول (68%)، مع صدارة مسافري الشرق الأوسط من دولة الإمارات العربية المتحدة (92%) والمملكة العربية السعودية (82%)، تليهم تايلاند (76%)، وماليزيا (75%)، واليابان (71%).

وتمتلك المملكة المتحدة النسبة الأكبر من الذين سافروا إلى أكثر من 31 وجهة (5%)، تليها أستراليا (4%)، وتايلاند (3%) والولايات المتحدة (2%).

وفي أسواق "أجودا" الأساسية في آسيا باسيفيك، كان الماليزيون على ما يبدو يسافرون إلى أكثر من 10 دول (11%)، يليهم التايلانديون (8%)، والإندونيسيون (2%)، ومن ثم الفيتناميون (1%).

يقول تيموثي هيوز ، نائب رئيس قسم تطوير الشركات في اجودا: "سواء كنت تبحث عن ذاتك أو مجرد الحاجة لقضاء عطلة مريحة في مكان مشمس بعد أن عملت بجد على مدار العام ، فمن الواضح أن الناس في كل مكان بغض النظر عن العمر أو الجنس يحبون السفر". " ونظرًا لتعدد طرق و أسباب السفر ، والمدن الصاخبة ، والشواطئ الخلابة أو المراكز الفنية والثقافية الغنية لاستكشافها ، فلا عجب أن يكون عدد الأشخاص الذين يزورون 10 بلدان مرتفعًا للغاية."

لم يسافروا أبداً إلى الخارج

أظهرت البيانات في الوقت نفسه أن 18% من الأشخاص لم يسافروا أبداً إلى دولة أخرى على الإطلاق، مع نسبة مدهشة قدرها 13% ممن تجاوزا الـ55 عاماً ولم يسافروا أبداً إلى خارج بلدانهم.

أشخاص لم يسافروا أبداً إلى الخارج

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أما في الأسواق خارج منطقة آسيا باسيفيك (المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية)، كان الأميركيون هم الأقل سفراً، مع 29% لم يسافروا أبداً إلى الخارج.

الشريحة الأكبر من جيل التكنولوجيا وجيل الألفية لم يخوضوا تجربة السفر إلى الخارج بعد

على الصعيد العالمي، أظهرت الدراسة أن 27% من الشباب بين 18 و24 سنة لم يسافروا أبداً، فما نسبته 49% من شباب الصين و45% من شباب فيتنام و37% من شباب إندونيسيا لم يسافروا على الإطلاق. ومع ذلك، وفي الفئة العمرية بين 25 و34 سنة حيث يبلغ المتوسط العالمي 19% للأشخاص الذين لم يسافروا أبداً، خرجت فيتنام من قائمة الدول الثلاث الأدنى بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة.

أما بالنسبة إلى الفئة العمرية بين 45 و 54 سنة، سافر 86% إلى الخارج، في حين سافر 81% من الشباب في الفئة العمرية 25 و 34 سنة إلى بلدان أخرى.

"على الرغم من أنه يبدو أن جيل زد و جيل الألفية لم تتح لهما الفرصة للسفر على نطاق واسع إلى الخارج مثل الفئات العمرية الأخرى ، إلا أن الفجوة بين أولئك الذين لم يسافروا قط دولياً تتقلص بسرعة. يضيف تيموثي: "سيكون من المثير رؤية المكاسب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة بمجرد أن تبدأ هذه الأجيال من الصين وفيتنام وإندونيسيا بالسفر أكثر".



النوع الاجتماعي ليس عائقاً للسفر بالنسبة إلى المسافرين من آسيا باسيفيك

إجمالاً 19% من النساء لم يسافرن أبداً خارج بلدانهم الأم مقابل 17% من الرجال. وفقط في الولايات المتحدة وفيتنام وإندونيسيا، ظهرت اختلافات كبيرة في النسب المئوية بين الذكور والإناث من المسافرين - مع 66% من النساء مقابل 76% من الرجال في الولايات المتحدة قد سافروا إلى الخارج مرة واحدة على الأقل، و67% من النساء مقارنة بنسبة 74% من الرجال في فيتنام. وتتفوق إندونيسيا في هذا الاتجاه، حيث سافرت 72% من النساء إلى الخارج، مقارنة بنسبة 65% فقط من الرجال.