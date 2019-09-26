"إعمار" تفتتح مقهى "إعمار كافيه" بالتعاون مع دائرة الأملاك والأراضي في دبي

أعلنت "إعمار" عن افتتاح مقهى "إعمار كافيه" في منطقة الأزياء "فاشن أﭬنيو" في "دبي مول"، والذي يتميز بأجوائه العصرية.

وخلال حفل الافتتاح، وقعت "إعمار" مذكرات تفاهم مع عدد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومركز دبي المالي العالمي، وذلك في خطوة تهدف إلى إثراء أجواء الابتكار والتعاون في "إعمار كافيه" بما يتيح للزوار الحصول على كافة المعلومات والخدمات الذكية التي تقدمها هذه الجهات حول الحياة والعمل والاستثمار في دبي.

وفي إطار هذه الشراكات، ستقدم دائرة الأراضي والأملاك المعلومات اللازمة حول تسجيل ملكية المنازل والأراضي. ومن جانبه سيقدم مركز دبي المالي العالمي الدعم للجهات المالية ويساعد الشركات بمختلف أنواعها ذات الخطط التوسعية لتعزيز عملياتهم في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال إنشاء أكبر بيئة مالية متطورة في المنطقة. أما اقتصادية دبي فتقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري من خلال جهاز ذكي في إعمار كافيه مثل: الرخصة الفورية، والتجديد التلقائي ورخصة تاجر الأمر الذي يسهّل عملية تسجيل وترخيص الأعمال لكل من المستثمرين الحاليين والمستقبليين. وبدورها ستعمل "دائرة السياحة والتسوق التجاري" على الترويج للمعالم والوجهات السياحية المميزة في دبي. في حين يقدّم "مركز دبي للسلع المتعددة" خدمات ومزايا متنوعة تناسب مختلف فئات العملاء ضمن عدة قطاعات لمساعدتهم على تأسيس أعمالهم في منطقة دبي الحرة الحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة.

بهذه المناسبة قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: "نحرص في إعمار على تعزيز التعاون المشترك مع شركائنا للاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم لإثراء الابتكار في منظومة عملنا وتقديم تجارب أفضل لعملائنا. ونتطلع من خلال ’إعمار كافيه‘ إلى توطيد أواصر التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية لتسهيل التواصل المباشر لعملائنا مع شركائنا الاستراتيجيين".

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "جاءت مبادرة إعمار كافية بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك تماشياً مع توجهات الحكومة لتقديم تجربة فريدة للمستثمرين العقاريين. ويتميز المقهى بخصائصه التي تنعكس إيجابياً على المستثمرين العقاريين، بفضل توفير كافة المعلومات اللازمة حول المشاريع المختلفة والبيئة الاستثمارية في دبي، وسط أجواء مميزة وعصرية".

وأضافت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: " تهدف دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع إعمار العقارية إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار العقاري، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة التي تدعم اتخاذ القرار القائم على استيعاب المميزات التكنولوجية المتطورة، وتعزز من شفافية القطاع العقاري ".

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ومن جانبه قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "بصفتنا المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فإن بيئة الأعمال التي نوفرها لدعم المؤسسات المالية والشركات تعد مثالية لدعم استراتيجياتهم الرامية إلى التوسع الإقليمي عبر دبي. يسعدنا أن نكون شريك في إعمار كافية، المبادرة الجديدة التي أطلقتها إعمار العقارية، والتي ستعزز بدورها التعاون والشراكات بما يتماشى مع استراتيجية دبي لتصبح مركزاً رئيسياً جاذباً لأداء الأعمال التجارية".

وفي السياق قال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "نحرص من خلال اتفاقية الشراكة مع إعمار العقارية على تسليط الضوء على الفرص ومزايا الاستثمار في دبي، حيث تركز استراتيجياتنا على توفير بيئة اقتصادية ملائمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والأعمال في الإمارة. وسيوفر الجهاز الذكي في إعمار كافيه خدمات التسجيل والترخيص التجاري التي تلبي احتياجات وطموح رجال الأعمال من خلال جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية".

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة": "يسرّنا أن نقدّم دعمنا لهذه المبادرة الجديدة، ونحن نسعى دائماً إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في ترسيخ المبادرات الإبداعية ذات النظرة المستقبلية عبر العروض المتقدمة التي توفرها الوجهة باستمرار. ويساهم إطلاق إعمار كافيه بدعم جهودنا في تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الإمارة، وما تتميز به من مشاريع نوعية، وذلك في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتقديم تجارب شاملة لزوارنا من جيل الألفية، ومستخدمي التقنيات الحديثة من مختلف أنحاء العالم".

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات، مركز دبي للسلع المتعددة: "يرحّب مركز دبي للسلع المتعددة بهذه المبادرة من جانب إعمار لربط منظومة البيئة التجارية في دبي لصالح المستهلكين. ونحن نتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء المعنيين من أجل تعزيز مزايا تأسيس شركة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، وإبراز الجاذبية التجارية لإمارة دبي".

ويمكن لزوار "إعمار كافيه" التعرف أكثر على دبي ومختلف الوجهات الرائدة التي طورتها "إعمار" من خلال منصة الواقع المعزز.

كما سيستضيف المقهى معارض فنية لتسليط الضوء على إبداعات أبرز المواهب الفنية من المنطقة والعالم، بما يثري تجربة الزوار المهتمين بمواكبة كل ما هو جديد في عالم الثقافة.