كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل عام 2020 مناسب لشراء منزل في دبي؟

دفع ضعف سوق العقارات في دبي المشترين والمستثمرين إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الاستثمار. ويرى الكثيرون أن هناك حاجة إلى التحكم في العرض، بينما يشعر آخرون أنه من المهم فهم احتياجات السكان الأصغر سنًا والقوى العاملة الأحدث والنظر في الإيجارات قصيرة الأجل أو حتى أماكن المعيشة والعمل المشتركة.

ما هي التوقعات لعام 2020؟

وفقًا لخبراء السوق، تقترب الأسعار اليوم من مستوياتها التي شوهدت آخر مرة في 2009-2010، مما يوفر فرصًا جيدة للمستثمرين لدخول السوق. ويقول كريج بلامب، رئيس أبحاث مينا في JLL “مع اقتراب السوق الآن من قاع دورته، هناك احتمال محدود نسبياً لتراجع الأسعار أكثر في المدى القصير. ونتوقع أن تظل الأسعار والإيجارات مستقرة نسبيًا خلال الفترة المتبقية من عام 2019. وسوف يعتمد مدى تعافي السوق في عام 2020 على نجاح المبادرات التي تم إعلانها مؤخرًا لتعزيز الطلب والحد من العرض. ”

ويوضح أحدث تقرير لشركة JLL أن متوسط ​​الأسعار والإيجارات انخفض بنسبة تقل عن 2 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق. وكان هناك أيضًا زيادة هامشية في مستوى نشاط المبيعات خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وهو مؤشر آخر على تحسن الأسعار في المستقبل.

مبادرات الحكومة

من المتوقع أن تحفز هذه المبادرات الطلب وكذلك مبادرات مثل التأشيرات طويلة الأجل أو تصاريح الإقامة “البطاقة الذهبية” واللوائح المخففة في الملكية الأجنبية للأعمال وإلغاء البنك المركزي لحد أقصى قدره 20 في المائة على القروض العقارية كنسبة مئوية من إجمالي الودائع. كما يقول ساينديبتا غوبش، مدير الإسكان في JLL ، فيما يتعلق بتخفيف تأثير التراجع الاقتصادي. كما ستحسن الزيادة المتوقعة في النشاط الاقتصادي بسبب معرض إكسبو 2020 في دبي من معنويات المستثمرين.

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ومع ذلك، حتى وقت قريب لم يكن هناك جهد كبير لتقييد العرض في المستقبل. ويؤكد الإعلان الأخير للجنة العليا الجديدة للتخطيط العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على ضرورة التحكم في مستويات العرض المستقبلية. وتخطط اللجنة لتطبيق تدابير لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، بحسب غلف نيوز.

مستويات عالية من العرض

وفقًا لبلامب فإن المستويات العالية للإمدادات الحديثة يتم الشعور بها في كل من القطاعين السكني والتجاري. وبلغ متوسط ​​مستوى الإكمال السكني في دبي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية حوالي 20.000 مسكن سنويًا، بينما من المقرر أن يتم الانتهاء من حوالي 60،000 مسكن في عام 2019 وحده. ويشهد قطاع التجزئة زيادة ملحوظة في المعروض الجديد، حيث يمكن أن تتجاوز عمليات الإكمال هذا العام 600،000 متر مربع مقارنة بمتوسط ​​233000 متر مربع سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وعلى الرغم من عدم اكتمال جميع المشروعات المقترحة في الموعد المحدد هذا العام، فلا شك أن عام 2019 سيشهد طفرة كبيرة في الإكمال في كل من القطاعين السكني والتجاري.