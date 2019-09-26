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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 26 سبتمبر 2019

بالصور| نظرة على فندق JA Lake View المستدام الجديد في دبي

تم افتتاح أحدث فندق في دبي في أحد أكثر المنتجعات شعبية في المدينة.

ويُعد فندق JA Lake View Hotel ذو التصميم المركزي الفندق الثالث في منتجع JA The Resort في جبل علي بدبي.

ويمكن بالضيوف الذين يقومون بتسجيل الوصول إلى الفندق الجديد مشاهدة شجرة زيتون عمرها 800 عام لدى وصولهم إلى مكان الإقامة الذي يضم 348 غرفة في أراضي مترامية الأطراف بأحد أقدم المنتجعات في دبي.

وحصلت مجموعة الفنادق على لقب “منتجع الخمس نجوم الأكثر استدامة في دبي” في شهر يونيو من هذا العام في حفل توزيع جوائز دبي للسياحة المستدامة.

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وبالإضافة إلى الألواح التي تعمل بالطاقة الشمسية وتسجيل الوصول بدون أوراق، طور الفندق برنامجًا مبتكرًا لنفايات الطعام. وحظرت فنادق ومنتجعات JA بالفعل الزجاجات البلاستيكية في جميع فنادقها.

وتوفر ثلاثة أحواض سباحة في الهواء الطلق للضيوف الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالغطس والسبا في الموقع للراغبين في الاسترخاء. ولم يصبح فندق Rooftop bar Bib جاهزًا تمامًا بعد، لكن عند افتتاحه، فإنه يعد بمناظر رائعة على المنتجع الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع مع إطلالة على الخليج العربي.

يمكن للضيوف المقيمين في JA Lake View Hotel أيضًا استخدام أي من المرافق في JA The Resort مما يعني أن هناك سبعة حمامات سباحة و 25 مطعمًا وملعب غولف من 9 حفر وملاعب تنس واسكواش وتنس الريشة، واسطبلات الخيل، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.