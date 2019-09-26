كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أكثر المناطق شعبية لشراء العقارات في دبي هذا العام؟

كان وسط دبي هو المجتمع الأفضل أداءً في المدينة من حيث حجم وقيمة إجمالي المعاملات السكنية المسجلة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، وفقًا لبحث جديد.

وكشفت إحصاءات من Data Finder، وهي عبارة عن منصة عقارية تابعة لمجموعة Property Finder، أن المجتمع استحوذ على 2034 معاملة من يناير وحتى أغسطس بقيمة 5.4 مليار درهم.

مع العديد من عمليات التسليم الجارية، تحقق دبي هيلز استيت أيضًا الكثير من اهتمام المشترين وتمثل ثاني أعلى عدد وقيمة للمعاملات المسجلة. وسجلت 1،771 صفقة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار درهم.

كما استحوذت قرية الجميرا سركل (1،323 صفقة) والخليج التجاري (1،275) وميناء خور دبي (1،214) على نصيب الأسد من المعاملات، وفقًا للإحصائيات.

ومجتمعات دبي الأخرى التي شكلت جزءاً كبيراً من المعاملات من حيث الحجم كانت دبي مارينا (1،096)، دبي ساوث (1089)، المدينة الدولية (973)، أبراج بحيرات الجميرا (739) والفرجان (702).

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وقال التقرير إن أكبر 10 مجتمعات تمثل 51.7 في المئة من جميع المعاملات السكنية منذ بداية العام حيث سجلت دبي ما مجموعه 23652 صفقة.

ودفعت المناطق القادمة مثل دبي هيلز استيت وJVC وميناء خور دبي ودبي ساوث حجم المبيعات في دبي حتى الآن هذا العام، مما يشير إلى أنه مع تسليم المنازل الجديدة، هناك نشاط كبير في السوق الثانوية.

وقالت لينيت آباد، مديرة البيانات والأبحاث في بروبرتي فايندر “لقد أصبحت المناطق الأحدث مشهورة جدًا لدى المشترين. عند النظر إلى بيانات الطلب الخاصة بنا، شهدنا تلال دبي العقارية وJVC يتصاعدان في التصنيف خلال الأشهر القليلة الماضية”.

واحتلت كل من نخلة جميرا (2.5 مليار درهم)، ميناء خور دبي (2.3 مليار درهم)، الخليج التجاري (1.8 مليار درهم)، دبي مارينا (1.77 مليار درهم)، ميناء دبي (1.6 مليار درهم)، مدينة محمد بن راشد (1.3 مليار درهم) و جميرا فيليج سيركل (1.10 مليار درهم) ودبي ساوث (1.0 مليار درهم) المراكز العشرة الأولى من حيث المعاملات المرتبة حسب القيمة.

وشكلت هذه المعاملات 53.3 في المئة من جميع المعاملات من حيث القيمة منذ بداية العام. وتم تسجيل معاملات عقارية بلغت قيمتها 41.8 مليار درهم في دبي حتى نهاية أغسطس، بحسب أريبيان بيزنس.