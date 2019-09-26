«نيويورك تايمز»: الإمارات نموذج للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد) أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إرسال أول رائد إماراتي إلى الفضاء يلهم جيلاً جديداً من العلماء والمهندسين المتخصصين في هذا المجال، في إطار البرنامج الطموح للدولة، موضحة بأن الإمارات نموذج للمستقبل في ضوء قدرتها على التعاون مع الجميع.

وأضافت: «إن المركبة الفضائية قامت برحلة سريعة مدتها 6 ساعات، وتقوم ناسا أيضاً بتغطية وصولها، وعلى متنها هزاع المنصوري، الطيار الإماراتي، وأيضاً الأميركية جيسيكا مير من وكالة ناسا، والروسي أوليج سكرييوشكا». ونقلت الصحيفة عن المنصوري قوله: «سأحاول تذكر كل ثانية من الإطلاق، لأنه من المهم جداً بالنسبة لي أن أشارك الجميع في دولتي وفي المنطقة العربية والعالم بأسره كل لحظة». وسلطت الصحيفة الضوء على أسباب إرسال الإمارات رائدها إلى الفضاء، موضحة أنه خلال وجوده هناك، سيساعد المنصوري في إجراء سلسلة من التجارب، وتسجيل وبث مقاطع فيديو باللغة العربية لتسليط الضوء على محطة الفضاء الدولية. وأكدت أن مهمته تسلط الضوء أيضاً على الفرص الجديدة للدول الطامحة للصعود إلى الفضاء.

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