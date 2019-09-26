البواردي يستقبل السفير الروسي

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع - في مقر الوزارة بأبوظبي أمس- سيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة والوفد المرافق بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية الروسية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك.

كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

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