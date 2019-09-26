محمد بن زايد يعزي في وفاة السيد عبدالله الهاشمي

أبوظبي (وام) قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة امس، واجب العزاء في وفاة السيد عبدالله بن محمد الهاشمي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الكرامة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء وذوي الفقيد.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديمه واجب العزاء، محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

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