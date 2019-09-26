حمدان بن زايد: طموح زايد أصبح حقيقة

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، «إن هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي انطلق إلى الفضاء حاملاً معه آمال وطموحات القيادة الرشيدة وأهله، رافعاً اسم وعلم الإمارات عالياً خفاقاً.

ووصف سموه لحظات انطلاق المنصوري إلى الفضاء بالتاريخية الملهمة، والمشاعر تجاهها بالاستثنائية، مؤكداً أن طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد تحقق بإصرار أبنائه المخلصين.

ودون سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «لحظات تاريخية ومشاعر استثنائية وقصص نجاح ملهمة عشناها اليوم على بركة الله وبتوفيقه انطلق هزاع المنصوري إلى الفضاء حاملاً معه آمال وطموحات قيادته وأهله ورافعاً اسم وعلم الإمارات عالياً خفاقاً». وأضاف: «ها هو طموح زايد واستثماره في الإنسان وبناء الأوطان قد أصبح حقيقة بإصرار أبنائه المخلصين».

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