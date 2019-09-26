حاكم الشارقة يعتمد 161 وظيفة للحالات الإنسانية

الشارقة (وام)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 161 وظيفة، شملت 75 وظيفة للرجال و86 للنساء في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

فقد شملت الفئات التي تستحق الاستعجال 47 وظيفة لفئة الأيتام نظرًا لوفاة العائل و99 وظيفة لفئة أبناء الدخل المحدود من الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 20 ألف درهم و14 وظيفة لفئة المطلقات لاعتماد دخل الأسرة على الغير لتوفير الحياة الكريمة لهم إضافة إلى حالة واحدة للزوجة العائلة للأسرة، نظرًا لعجز الزوج الصحي.

وبالنسبة لتوزيع الوظائف حسب المناطق بلغ عدد الوظائف بمدينة الشارقة 23 وظيفة، 7 من فئة الذكور و16 من فئة الإناث، و4 وظائف بمنطقة الحمرية 2 من فئة الذكور و2 من فئة الإناث، و96 وظيفة بالمنطقة الشرقية من الإمارة، و37 وظيفة بمدينة خورفكان 20 من فئة الذكور و17 من فئة الإناث، تلتها مدينة كلباء بعدد 37 وظيفة 15 من فئة الذكور و22 من فئة الإناث، و16 وظيفة لمدينة دبا الحصن 6 لفئة الذكور و10 لفئة الإناث، و6 وظائف لمنطقة وادي الحلو 3 لفئة الذكور و3 لفئة الإناث.

كما شملت الوظائف المنطقة الوسطى بالإمارة، حيث كان العدد 38 وظيفة و10 وظائف بالذيد، و12 وظيفة بالمدام ، و14 وظيفة بمليحة، ووظيفتين بمنطقة البطائح.

وتمكنت دائرة الإحصاء وتنمية المجتمع بالتنسيق والتعاون مع دائرة الموارد البشرية من إنجاز استبيان جميع المسجلين لطلبات التوظيف ببنك معلومات الدائرة خلال الفترة من 5 سبتمبر الجاري إلى غاية 10 منه، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتنفيذ استبيان للباحثين عن عمل من مواطني إمارة الشارقة، فيما سيتم البدء بإجراءات تعيين الذين تم اعتماد أسمائهم وفقًا لمؤهلاتهم العلمية ومتطلبات شغل الوظائف بالجهات الحكومية، وإلحاقهم بالتدريب اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.