أبوظبي (الاتحاد) رداً على تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر فيها عن الفخر والاعتزاز بصعود رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلم بالبداية الناجحة لرحلة أخينا هزاع إلى الفضاء الخارجي»، مضيفاً: «أثمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. أطيب التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال في تغريدة أخرى: «نجاح تجربة هذه الدولة الصديقة والفاضلة يحفزنا على المضي قدماً في برنامج رحلتنا المأهولة إلى الفضاء والتي ستحمل رائداً هندياً على متن مركبة فضاء هندية بحلول عام 2022».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مودي: نستلهم تجربة الإمارات في برنامج رحلتنا إلى الفضاء 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.