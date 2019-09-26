مغردون: أبناء الإمارات يحققون «طموح زايد»

شروق عوض (دبي)

أكد مغردون من حول العالم، أن رحلة «طموح زايد» ترسم بصمة الإمارات في الفضاء، وتطبع بأحرف من نور، على جدار الفضاء، ملامح شعب لا يعرف التوقف عن تحقيق مزيد من الإنجازات المتواصلة.

وقال جمال بن حويرب: «هزاع المنصوري في حفظ الله ورعايته يا بطلنا.. أنت الأول ولن تكون الأخير.. بل أنت فاتح طريق الفضاء لأبناء الإمارات».

بدوره، قال محمد المسكري: «رحلة تاريخية تجسد بصمة الإمارات في عالم الفضاء، هزّاع المنصوري رافقتك دعوات شعب الإمارات بأكمله، ونردد توكلنا على الله». أما المغردة مها النقبي، قالت: «الله يوفقهم أبناء الإمارات، والله الحافظ، بالتوفيق إن شاء الله، بحفظ الله، بحفظ الرحمن، والتوكل على الله.. قلبي معاكم». بدوره، قال المغرد أحمد الهاشمي: «رحلة تاريخية تُجسد بصمة دولة الإمارات في عالم الفضاء، حفظك الله يا ابن الوطن».

وغرد علي سعيد الكعبي: «لحظات للتاريخ تقترب، الترقب والاهتمام والانتظار والدعاء التي يعيشها شعب الإمارات غير مسبوقة، لحظات فارقة في تاريخ شعب، وإن كان صغيراً في عدد سكانه، ولكن أحلامه تسبقه لقمة الفضاء، الله يتمم لنا بخير، طموح زايد يعانق الفضاء».

أما شيمه، فقالت: «حلمُ زايد أصبح حقيقة». وتابعت سلوى: «هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، موفق إن شاء الله، ننتظرك لرفع علم الإمارات بالعالي».

وأضافت ميساء مغربي: «مبروك لإمارات الريادة الحبيبة إنجازها الجديد، حلم وطموح مؤسس ترجمه إلى واقع، اجتهاد وعمل دؤوب من خلف صالح حفظه الله».

وغرد محمد الشامسي: «في حفظ الرحمن عيال زايد، صباحكم وطن ينظر لكم بكل فخر».

في حين، قال وليد جمعة: «الله يحفظك يا هزاع المنصوري». بدوره، غرد يعقوب الزهراني: «الله يوفقك يا هزاع المنصوري، أنت أول رائد فضاء إماراتي، والسعودية بأكملها معكم في كتابة التاريخ، وبإذن الله نحتفل سوياً بعودتكم ومتشوقين جداً لنتائج تجاربك يا بطل».

أما بدر السويدان، فغرد قائلاً : «كل التمنيات بالتوفيق لهزاع المنصوري وشعب الإمارات بالرحلة إلى محطة الفضاء الدولية، الرحلة ستكون الأطول على قلوب أبنائه الصغار سيفتقدهم وسيفتقدونه أكثر». بدورها، قالت المغردة هند: «أسأل الله العظيم أن يوفقه ويحفظه ويرجع بفرحة وطن».

من جانبه، كتب المغرد أبو نواف: «نبارك للأشقاء الإماراتيين صعود أول رائد فضاء إماراتي». في حين، غرد عبد الرحمن غلاب: «أبارك للإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز، وأتمنى لهم مزيداً من التقدم، وإلى الإمام إن شاء الله».

أما نزار قال: «ربي يحفظ هزاع المنصوري، ويعيده سالماً إلى بلد الإنجازات وفخر العرب».

بدورها، أضافت ميرة المهيري: «إنجاز بمثابة بداية لمسيرة من النجاح الإماراتي في قطاع الفضاء».

وقال المغرد خالد الخوري: «بالتوفيق والنجاح لبطلنا هزاع المنصوري».

من جانبه، غرد علي حسين: «إنجاز كبير لدولة الإمارات، والله يحميك هزاع المنصوري، كل الحب والاحترام لأهل الإمارات».

أما هيثم بن صقر القاسمي، قال: «يوم تاريخي مميز في دولتنا الغالية ووطننا العربي، هزاع المنصوري وموعد مع كتابة أحرف من نور في فضاء الكون برحلته إلى محطة الفضاء الدولية، اللهم احفظه ووفقه في مهمته».