قلم حبر احتفاء برحلة هزاع المنصوري إلى الفضاء

دبي (الاتحاد) أعلنت علامة «مونتيغرابا» عن إطلاق قلم حبر تم تصميمه خصيصاً لمركز محمد بن راشد للفضاء، احتفاءً بإرسال الإمارات لهزاع المنصوري ليكون أول رائد فضاء إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

ويحمل تصميم القلم شكل صاروخ مزدان بعلم الإمارات على الأنبوب وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء على الغطاء، بينما رُسمت صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رأس القلم المصنوع من الذهب.

وقد تم تقديم القلم إلى مركز محمد بن راشد للفضاء ليتم عرضه في المركز، احتفاءً بهذه المناسبة الخاصة، بعد أن تم عرضه في متجر «مونتيغرابا» في الإمارات طوال شهر يوليو الماضي.

وقال تشارلز نحّاس، الموزّع المعتمد لمنتجات «مونتيغرابا» في منطقة الشرق الأوسط: «قمنا بتصميم هذا القلم المميز للاحتفاء بهذا الإنجاز التاريخي، وهو يشكل تجسيداً رمزياً لهذه المهمة وللرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في الإمارات».

ورغم أن القلم الخاص ليس مخصصاً للبيع، طرحت «مونتيغرابا» إصداراً محدوداً من 53 قلماً مصنوعاً من الذهب عيار 18 قيراطاً والتيتانيوم، احتفاءً بالذكرى الخمسين لأول هبوط على سطح القمر (1969 - 2019)، فضلاً عن 473 قلماً مصنوعاً من الفضة الإسترلينية والمعالجة بالراتنج.

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