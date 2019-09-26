«طموح زايد» شعار تأشيرات الهوية والجنسية

أبوظبي (الاتحاد) أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تأشيرات تحمل شعار «طموح زايد» وداخل الشعار مركز محمد بن راشد للفضاء واسم هزاع المنصوري باللغتين العربية والإنجليزية. وهنأت «الهيئة» بمناسبة هذا الإنجاز الإماراتي الكبير القيادة الرشيدة قائلة: إنه تاريخ لن ينساه الإماراتيون، فهو محفور في قلوبهم، لقد كانت فكرة أطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في عام 1976 عند استقباله 3 رواد فضاء أميركيين وأمامه مجسم لمركبة فضائية ليؤرخ لبداية عصر الفضاء، فكانت بصماته نبراساً لتحقيق هذا الحلم. وأضافت «الهيئة»: سخرت القيادة الرشيدة كل الإمكانات من أجل بناء بنية تحتية لهذا المشروع الوطني الكبير، وابتعثت الطلبة للدراسة والتدريب في مراكز محطات الفضاء العالمية، وها هو ذا الحلم يتحقق اليوم ليعانق أول رائد إماراتي هزاع المنصوري الفضاء محلقاً وعلم الإمارات يرفرف على متن المركبة الروسية سويوز إم اس 15 والتي انطلقت من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

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