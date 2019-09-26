«ثقافة دبي»: حدث استثنائي

دبي (الاتحاد)

عبَّرت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن فخرها بهذه اللحظة التاريخية التي يشهد العالم فيها انطلاق ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية ليكون أول رائد فضاء عربي يحقق هذا الإنجاز. وقالت: «نحن اليوم أمام حدث استثنائي تسطره الإمارات بحروف من ذهب، وتنقشه على جبين المجد، لتُحلِّق من خلاله في الفضاء الحقيقي، بعد أن حلَّقت لسنوات في فضاءات الطموح الواسعة، مُحققةً بذلك حلماً كبيراً لطالما راود الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتثبت للجميع بأنها جديرة بلقب دولة اللامستحيل، وأن التحديات تتحول على أيدي قيادتها وبكفاءة أبنائها وبناتها إلى إنجازات نوعية تبهر العالم».

وأضافت: «يسير أبناء الإمارات على خطى قيادتنا الرشيدة التي تنير دروب المستقبل بقناديل الإرادة والأمل، وها هم يضعون بصمة تاريخية لن يمحوها الزمن، رافعين راية الإمارات فوق أعلى القمم، وماضين بها نحو نهضة علمية عربية جادة، يعززون من خلالها الحضور العربي في المجال العلمي الحيوي، ويفتحون صفحة جديدة من صفحات الإلهام تقرؤها الأجيال المقبلة بكل فخر واعتزاز».

وذكرت بدري أن هذا الإنجاز خلاصة الجهود التي بذلها حكام الإمارات على مدى سنوات من العمل والاجتهاد والتفكير والتخطيط، ليتحقق الحلم أخيراً بسواعد إماراتية شابة أتقنت كيف تسابق الزمن بفكرها الخلاق، وتعلمت من قيادتها كيف أن القمة وحدها هي المكان الذي يليق بمكانة الإمارات.