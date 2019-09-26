سارة الأميري: لا سقف لطموحاتنا

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، أن دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة في رحلتها إلى المستقبل، بمشاركة أول رائد فضاء إماراتي في رحلة مركبة «سويوز أم.أس 15» إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في مهمة «طموح زايد» تؤكد شغف دولة الإمارات لكتابة فصل جديد في الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء، وتعكس توجهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لاستئناف الحضارة، وتشير بوضوح إلى أن سقف الطموحات الإماراتية لا حدود له ولا يعترف بكلمة «مستحيل». وأضافت معاليها: تأتي هذه الخطوة التاريخية بعد سنوات من العمل الجاد والمتواصل لكوادرنا الوطنية في برنامج الإمارات للفضاء، لنحقق اليوم أحد أحلامنا الكثيرة في دولة الإمارات، بإرسال هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في مهمة إلى المحطة الدولية.

وهنأت معاليها القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة، مؤكدة أن أبناء الإمارات يصنعون التاريخ، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن «الرحلة القادمة ستصنع تاريخاً جديداً في سماء الوطن وتؤكد دخول دولة الإمارات عالم اكتشاف الفضاء بسواعد أبنائها».