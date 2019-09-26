محمد بن راشد: المريخ محطتنا المقبلة

دبي (الاتحاد) اعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء رسالة لكل الشباب العربي بإمكانية التقدم والتحرك للأمام واللحاق بالآخرين.

وقال سموه: إن «المريخ» سيكون المحطة الإماراتية المقبلة، عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شباب إماراتيون. وأشار إلى برنامج الفضاء لرواد الإمارات الذي كان قد أطلقه سموه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قبل عامين، واصفا سموه مهمة انطلاق أول إماراتي إلى الفضاء بالتاريخية، مهديا سموه هذا الإنجاز إلى الأمتين العربية والإسلامية. ودون سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي بأننا يمكن أن نتقدم ونتحرك للأمام ونلحق بالآخرين، محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار».

وأضاف: قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد (برنامج الإمارات لرواد الفضاء).. واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية... إنجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية.

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