السفارة الأميركية: رحلة هزاع المنصوري تجربة ملهمة للأجيال

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أكد ستيف بوندي القائم بأعمال السفارة الأميركية، أن بلاده تتطلع إلى العمل مع دولة الإمارات على تنمية مجالات التعليم من أجل الأجيال القادمة التي تمضي نحو الفضاء، مشيراً إلى أهمية خوض دولة الإمارات تجربة استكشاف الفضاء. وقال، في كلمة مصورة بثتها صفحة بعثة الولايات المتحدة لدى الدولة على «تويتر»، أمس: «إن اليوم هو يوم عظيم لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ينطلق هزاع المنصوري إلى الفضاء في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية ونحن سعداء بأن دولة الإمارات تخوض تجربة استكشاف الفضاء».

وأضاف: «نتمنى لهزاع المنصوري كل السلامة والتوفيق في رحلته نحو الفضاء، ونأمل أن تلهم هذه الرحلة الأجيال القادمة في مجال استكشاف الفضاء، ونتطلع للعمل مع دولة الإمارات على تنمية مجالات التعليم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للأجيال القادمة التي ستمضى قدماً نحو الفضاء.. مبروك لكل الإمارات».

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