خلال محاضرة بمجلس محمد خلف المزروعي.. الفضاء مصدر للإلهام ومنصة للإبداع ونموذج للتعاون

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المهندس ناصر بن حماد رئيس شؤون المنظمات والعلاقات الدولية بوكالة الإمارات للفضاء، خلال محاضرة بمجلس محمد خلف المزروعي، تحت عنوان: «أهمية الرحلات الفضائية للإنسان وأهمية قطاع الفضاء الإماراتي»، والتي تتزامن مع انطلاق أول رائد فضاء إماراتي، أن الإمارات اتخذت منذ وقت طويل قرارا بالاستثمار في الفضاء لما له من فوائد في الشؤون الاستراتيجية والعلمية والاقتصادية والمجتمعية، مشيرا إلى أن الفضاء مصدر للإلهام ومنصة للإبداع ونموذج للتعاون.

وأكد أن حدث الأمس هو حدث تاريخي وهو مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الإمارات، مشيرا إلى أن تجربة رائد الفضاء هزاع المنصوري ستكون بمثابة نقلة نوعية فريدة والأولى من نوعها لابن الإمارات الذي يحقق رؤية وحلم الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ولفت ابن حماد إلى مكونات القطاع الفضائي الإماراتي المتمثلة في 3 مشغلين وطنيين و10 أقمار اصطناعية و4 مراكز للبحث والتطوير و3 جامعات وطنية للانخراط في دراسة وتعلم الفضاء.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار لدولة الإمارات بمجال الفضاء بلغ 22 مليار دورهم، حيث أصبحت الإمارات مركزا إقليميا للخدمات والفعاليات والتعليم في مجال الفضاء واستكشاف المريخ حيث يوجد كادر لأكثر من 1500 شخص.

ولفت إلى مشاريع الأقمار الصناعية التي شملت كلا من مسبار الأمل وقمر مزن سات وأقمار الملاحة GNSS وقمر Mini sat وقمر My sat وقمر Dm sat وقمر متعدد الأطياف Hyperspevtral.

وأكد بن حماد أهمية التعليم والتوعية بأهمية الفضاء من خلال الإلهام والتعليم والتدريب والرعاية والابتعاث، مشيرا إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء وهو برنامج مستدام لإرسال رواد الفضاء، حيث تقدم 4 آلاف متقدم، وبلغت نسبة النساء 34%.

وأوضح بأن محطة الفضاء الدولية تعد مختبرا علميا يدور حول الأرض كل 90 دقيقة على ارتفاع 400 كم تقريبا، لافتا إلى أن المحطة هي نتيجة تعاون مشترك بين 15 دولة، حيث بلغت تكلفة بنائها 100 مليار دولار وهي بحجم ملعب كرة القدم، وتدور محطة الفضاء الدولية بسرعة 28.000 كم/‏‏‏ساعة أي 90 مرة أسرع من سرعة سيارة السباق الفورمولا 1. ولفت إلى أن الطاقم الرئيسي يضم 3 رواد فضاء وهم رائد الفضاء هزاع المنصوري، ورائد الفضاء الروسي ورائدة الفضاء الأميركية، بينما يضم الطاقم الاحتياطي رائد الفضاء سلطان النيادي ورائدين آخرين.

وأوضح بأن طاقم رواد الفضاء يخضع لمجموعة من التدريبات لنوعية على مختلف جوانب مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، وتستغرق الرحلة قرابة 6 ساعات للوصول والالتحام مع المحطة الدولية للفضاء. كما لفت بن حماد إلى أن لكل رائد فضاء جدول مخصص يتضمن مجموعة واسعة من المهام والتجارب العلمية.