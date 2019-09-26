«شباب شرطة الشارقة» يحتفي بإنجاز الإمارات الفضائي

الشارقة (الاتحاد) شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة فعالية «طموح زايد» التي نظمها مجلس شباب شرطة الشارقة أمس، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وكبار الضباط، وجمع من منتسبي شرطة الشارقة. بالتزامن مع انطلاق رحلة مركبة الفضاء «سويوز إم إس 15» إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تحمل على متنها رائد الفضاء هزاع المنصوري، ممثلاً لحلم وتمنيات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - مؤسس وباني نهضة الإمارات ، وطموحات قيادتها الرشيدة، وآمال وتطلعات شعبها الوثاب دوماً إلى العلياء.

واشتملت الفعالية على عرض مادة فيلمية تناولت الماضي ممثلاً في طموح وتطلعات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه بارتياد أبناء الإمارات للفضاء، والحاضر الذي يؤكد على تحقيق تلك التطلعات بالعزيمة والإصرار بالانطلاق الحقيقي للفضاء، كما عرضت المادة الفيلمية الخطط المستقبلية التي من شأنها أن تمكن أبناء الإمارات من الوصول لكوكب المريخ، وعبر شاشة عرض تلفزيونية ضخمة تمكن الحضور من متابعة وقائع انطلاق مركبة الفضاء للمحطة الدولية، والتي تعتبر من اللحظات التاريخية المهمة من عمر دولة الإمارات الفتية، وهي تحمل هزاع المنصوري، لمحطة الفضاء الدولية.

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