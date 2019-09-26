الامارات | «خروف» يقود آسيوياً إلى المحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «خروف» يقود آسيوياً إلى المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية شاب آسيوي متهم بسرقة خروف من مزرعة، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم دخل مزرعة في رأس الخيمة وحاول سرقة خروف.

وأنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه أمام هيئة المحكمة، وأفاد بأنه عقب خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة ذهب لشراء بعض الأغراض من بقالة، وأثناء مروره في الطريق دعاه عامل المزرعة للجلوس معه، فلبى طلبه ولم يسرق أي شيء من المزرعة.

وجاء في أوراق التحقيقات أن المتهم ذهب بعد مرور ساعة ونصف من انتهاء صلاة الجمعة إلى إحدى المزارع ودخل إليها وحاول سرقة خروف، وتمكن عامل المزرعة من ضبطه متلبساً وأخذ منه الخروف، وقدم صاحب المزرعة شكوى لدى الشرطة ضد المتهم وتم ضبطه من قبل رجال الشرطة.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات بأنه ذهب مباشرة فور انتهاء صلاة الجمعة إلى المزرعة لتلبية دعوة أحد العمال، إلا أن التحقيقات أظهرت ذهاب المتهم إلى المزرعة بعد مرور وقت طويل من انتهاء الصلاة، اعتقاداً منه أنه لا يوجد أحد بداخلها، وسرق خروفاً قبل أن ينتبه عامل المزرعة لوجوده ويضبطه، وأجلت المحكمة القضية للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.