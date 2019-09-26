الامارات | إصابة 5 طالبات بتصادم حافلة و7 سيارات في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 طالبات بتصادم حافلة و7 سيارات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب خمس طالبات في أبوظبي بإصابات بسيطة، أمس، في حادث تصادم وقع بين سبع مركبات وحافلة تقل طالبات، بعد جسر المقطع باتجاه الداخل، وتم نقل الطالبات المصابات إلى المستشفى وتلقين العلاج اللازم وغادرن إلى منازلهن بعد تحسن حالتهن.

وعزا رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة في إدارة مرور أبوظبي، المقدم جابر سعيدان المنصوري، أسباب الحادث إلى عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والانشغال بغير الطريق، داعياً قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والانتباه، والالتزام بقوانين وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، تلقى بلاغاً في نحو الساعة التاسعة و35 دقيقة صباح أمس، بوقوع حادث تصادم بين سبع مركبات وحافلة تقل طالبات، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى الموقع وتعاملت مع الحادث على وجه السرعة، وأعادت حركة المرور إلى طبيعتها.