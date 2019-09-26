الامارات | «حريق المجاز» يطال واجهة 5 طوابق سكنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «حريق المجاز» يطال واجهة 5 طوابق سكنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبّ حريق في برج المجاز، مساء أول من أمس، والتهمت النيران واجهة خمسة طوابق من الخامس إلى العاشر، وشارك في عملية الإطفاء فرق تابعة لخمسة مراكز للدفاع المدني، إضافة إلى مجموعات مساندة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية، أو أضرار في الشقق من الداخل نتيجة سرعة الاستجابة.

وأصيب سكان البرج بخوف نتيجة استيقاظ بعضهم على صوت جرس الإنذار، وتدخلت فرق تابعة للدفاع المدني وشرطة الشارقة لإخلاء البرج المكون من 260 شقة سكنية في 43 طابقاً، منها ثمانية طوابق مواقف، وتولت إدارة الشرطة المجتمعية عمليات الإيواء وتوفير مقار الإقامة المؤقتة لـ18 أسرة ممن تأثرت شققهم بالحريق.

وتفصيلاً، أكدت إدارة الدفاع المدني في الشارقة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق وقع في واجهة برج المجاز بمنطقة المجاز، دون وقوع أي إصابات، موضحة أن الحريق حصل في التكيسات الخارجية من الطابق الخامس حتى العاشر، ولم يتم تسجيل أي أضرار داخلية على الشقق، ولكن دخلها دخان تلوثت منه، وتم تسليم الموقع في الساعة 6:10 صباحاً إلى الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحادث.

وأشارت إلى أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في الساعة 9:41، يفيد بوجود حريق في برج المجاز، وعلى الفور تحركت الفرق المختصة، والجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق في الساعة 10:42 نتيجة سرعة الاستجابة والتعامل باحترافية، وبعد عمليات التبريد، تم توجيه السكان بالعودة إلى الشقق غير المتضررة.

وبينت أن الحريق نشب في الواجهة الجانبية للبرج، وتم إطفاؤها من قبل خمسة مراكز هي الإدارة وسمنان والميناء ومويلح والنهدة، ويتم حالياً التحقيق في أسباب الحريق من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت أن إدارة الدفاع المدني كانت حريصة على السيطرة على الحريق في زمن قياسي لم يتجاوز الساعة، لمنع امتداد النيران إلى الأبراج المجاورة وإخلاء مئات الأفراد من السكان في دقائق معدودة دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن عمليات التبريد تأخذ وقتاً للتأكد من عدم انتشار الحريق وتأمين المبنى بالكامل.

وأكدت شرطة الشارقة أنه بعد تلقي بلاغاً بالحادث، انتقلت فرق الدفاع المدني، ودوريات الأنجاد، والإسعاف الوطني، وغرفة العمليات المتحركة، التي باشرت العمل ميدانياً في دعم وإسناد الفرق والوحدات المشاركة في مسرح الحادث ومتابعة تطوراته.

ونجحت الفرق في إخلاء البرج، والمباني المجاورة له من السكان خلال زمن قياسي، فيما تابعت الفرق المختصة عملها في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني الأخرى، أو انتقاله إلى الطوابق العليا.

وتابعت: جرت العمليات الميدانية للتعامل مع الحادث بقيادة فريق من إدارة الطوارئ والأزمات، بحضور مدير عام العمليات المركزية، العميد دكتور أحمد سعيد الناعور، ونائب مدير عام العمليات الشرطية، العميد محمد عبدالله العوبد، وأعضاء الفريق، بينما قامت إدارة الشرطة المجتمعية بمباشرة عمليات الإيواء وتوفير مقار الإقامة المؤقتة لـ18 أسرة ممن تأثرت شققهم بالحريق.

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إلى ذلك، قال أحد سكان البرج، محمد عوض، إنه كان جالساً مع أطفاله الثلاثة في شقته، وسمع صوت جرس الإنذار ينطلق بقوة، واشتمّ رائحة دخان، وفوجئ بنيران تلتهم طوابق في البرج، فحمل أطفاله ونزل باستخدام الدرج إلى الأسفل، بمساعدة فرق الإطفاء والشرطة، لافتاً إلى أن الإطفاء والتبريد استغرق وقتاً طويلاً، ما اضطره للذهاب إلى فندق للمبيت، مشيراً إلى أن إدارة المبنى تكفلت بإصلاح جميع الأضرار التي لحقت بشققهم بعد حصرها لتأمين رجوعهم إليها بشكل آمن.

وأفادت إحدى سكان البرج، أم أحمد، بأنها سمعت صوت جرس الإنذار، وشاهدت النيران من نافذة شقتها، ما جعلها تهرب وتنزل سريعاً مع أسرتها من الطابق السابع، حيث شاهدت الجميع يهرعون إلى الخارج، لافتة إلى أنها تركت أغراضها في الشقة، حيث قامت إدارة البرج بتوجيهها إلى فندق والمبيت هناك لحين التأكد من سلامة الشقق والبرج.

وتابعت أنها لم تستطع الذهاب للفندق قبل التأكد من إخماد النيران، مشيرة إلى أن الشرطة كانت متعاونة معهم وطمأنتهم على ممتلكاتهم قبل ذهابهم إلى الفندق الذي تكفلت بمصروفاته إدارة البرج، وعادوا صباح أمس، وكانت الأضرار عبارة عن تكسير أبواب ونوافذ بسبب ضغط المياه وعملية الإطفاء، وجارٍ إصلاحها وصيانتها من قبل المسؤولين عن البرج.

وقال الساكن أحمد إنه نزل على الدرج هو وزوجته وأطفاله من الطابق الثامن وفوجئ بوجود عدد كبير من السكان أسفل البرج، موضحاً أن إدارة البرج أعطتهم خيار الذهاب إلى الفنادق وتكفلت بدفع تكاليف الإقامة، لحين التأكد من سلامة البرج.

أضرار خارجية

أكد مسؤولون في إدارة البرج لـ«الإمارات اليوم»، أن الأضرار جميعها خارجية، مشيرين إلى أن بعض الشقق تضررت من عملية إطفاء الحريق بسبب ضغط المياه، مثل تلف باب أو زجاج، وجارٍ إصلاحها.

وبينوا أن إدارة البرج من اللحظة الأولى للحريق وحفاظاً على سلامة الأفراد والعائلات وجهتهم بالذهاب إلى الفنادق وتكفلت بالمصاريف لحين الانتهاء من عملية الصيانة، والتأكد من سلامة المبنى بالكامل.

ولفتوا إلى أن جميع السكان عادوا أمس إلى البرج، وبعضهم في الليلة نفسها، وهناك بعض الشقق تضررت من الدخان وعملية الإطفاء، وجارٍ صيانتها بالكامل لتأمين رجوع السكان إليها.

• الشرطة والدفاع المدني نجحا في إخلاء البرج المكون من 43 طابقاً تضم 260 شقة في زمن قياسي.