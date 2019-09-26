الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يناقشان موضوعات مسيرة التنمية الشاملة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني. تناول اللقاء، الذي عقد في استراحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالمرموم في دبي، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة، التي تشمل كل جنبات الدولة، في ضوء الخطط والاستراتيجيات المعتمدة، التي تهدف إلى تطوير القدرات والكفاءات، واستحداث أفضل النظم وفق أرقى المعايير العالمية، لخدمة الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق مزيد من الرفعة لوطننا الغالي، والحفاظ على مكتسباته وتنميتها، وضمان أفضل مستويات الحياة الكريمة للمواطن، وتأكيد المعطيات التي تضمن له الراحة والسعادة، وتمنحه المقومات اللازمة لنجاحه وتميزه في شتى القطاعات، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات في أرقى المراتب، وضمن أعلى مؤشرات التنافسية العالمية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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