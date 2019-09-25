سلطان النيادي لزميله هزاع المنصوري: لا أحد أفضل منك لحمل طموح زايد

أعرب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عن اعتزازه بزميله هزاع المنصوري الذي انطلق، اليوم الأربعاء، في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

وكتب النيادي، على حسابه الرسمي على "تويتر"، "حلق يا صديقي! وثِق يقيناً أن طموحاً مثل طموح زايد لا يوجد أفضل منك ليحمله".

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وأضاف "عندما تصوب عدستك لتلتقط صورة لوطننا مرة أخرى، لن تكون بعدسة هاتفك بل ستكون بعدسة من على متن محطة الفضاء الدولية. لذلك، كن حريصاً أن تشاركنا رحلتك لحظة بلحظة لأن قلوبنا معك وأعيننا مسلطة عليك. حفظك الله، يا هزاع".