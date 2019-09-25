مودي يشيد برؤية محمد بن زايد إثر انطلاق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء

أشاد معالي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مهنئا الإمارات بعد انطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

وكتب مودي، في حسابه الرسمي على "تويتر"، "مسرور للغاية لمعرفتي بالبداية الناجحة لما ستكون، بالتأكيد، رحلة رائعة إلى الفضاء الخارجي من قبل أخينا هزاع. أشيد برؤية الشيخ محمد بن زايد! مبروك للإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف معالي رئيس الوزراء الهندي "نستلهم من هذا العمل الفذ، الذي حققه صديق حميم، لبرنامجنا الخاص برحلات الفضاء البشرية والذي سيأخذ مواطنا هنديا إلى الفضاء على متن مركبة فضائية هندية بحلول عام 2022!".