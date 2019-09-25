انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية

انطلقت المركبة "سويوز إم إس 15" التي تحمل هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 13:57 بتوقيت غرينيتش، 17:57 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، من مركز بايكونور الفضائي بكازاخستان، إلى محطة الفضاء الدولية.

وينطلق هزاع المنصوري مع الطاقم الرئيس المؤلف من رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير، في رحلة تاريخية تستمر لمدة 8 أيام للعمل على تجارب علمية.

وتم إطلاق مركبة سويوز إلى الفضاء باستخدام صاروخ سويوز الحامل الذي يعتبر أكثر الصواريخ الحاملة استخداما وموثوقية في العالم حتى اليوم، واعتمد تصميم صاروخ سويوز على تصميم المركبة فوستوكو الذي اعتمد تصميمه بدوره على آر-7إيه سيميوركا الصاروخ السوفيتي البالستي العابر للقارات، كما أن صواريخ سويوز تعد من أكثر سفن الفضاء أماناً ودقة. توجد منها سبع نسخ، كلها مطوّرة عن صاروخ سوفيتي باليستي يعرف ب (R-7).

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ويتكون الصاروخ الرئيسي في الوسط بشكله المدبب المتعارف عليه ويمثل القلب، وإلى جانبه أربعة صواريخ إطلاق، تعمل على تنفيذ عملية القذف خارج منطقة الجذب الأرضي عند مستوى سطح البحر، لترفع حمولة لا تتجاوز 3,357 كيلونيوتن kN.

وسوف تتخلى المركبة عن المعزّز على ارتفاع 40 كيلومتر، بينما تتخلى عن هيكل الحماية على ارتفاع 85 كيلومتر، حيث سيكتمل انفصال القسم الأول، وسينفصل القسم الثاني على ارتفاع 170 كيلومتر مع اشتعال القسم الثالث، وسوف ينفصل القسم الثالث، على ارتفاع 120 كيلومتر، لتلتحم مركبة "سويوز إم إس 15"، التي تحمل برج الطاقم، بعدها بمحطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 كيلومتر، وذلك حسب ما نشر مركز محمد بن راشد للفضاء في حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

يشار إلى أن مهمة ذهاب أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية تندرج تحت برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، ويعد أول برنامج متكامل في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تُشارك في رحلات الفضاء المأهولة للقيام بمهام علمية مختلفة، تصبح جزءاً من الأبحاث التي يقوم بها المجتمع العلمي الدولي من أجل ابتكار حلول للعديد من التحديات التي بدورها تساعد في تحسين حياة البشر على سطح الأرض.