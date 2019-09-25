محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله الهاشمي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء في وفاة السيد عبدالله بن محمد الهاشمي خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الكرامة بأبوظبي، بحسب ما نقله حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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