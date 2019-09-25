هزاع بن زايد: وصول أول إماراتي إلى الفضاء لحظة فارقة يتجسد فيها حلم زايد

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، أن وصول أول إماراتي إلى الفضاء، لحظة فارقة يتجسد فيها حلم زايد وتفتح الآفاق لعيال زايد لمزيد من الإنجازات.

وقال سموه، في تغريدات عبر حسابه الرسمي "تويتر"، "مبارك لرئيس الدولة ونائبه والشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات وأولياء العهود ولكل الإماراتيين ولكل محب لمسيرة الإمارات ونهضتها، هذه اللحظة التاريخية التي ستبقى طويلاً في الذاكرة، وصول أول إماراتي إلى الفضاء، لحظة فارقة يتجسد فيها حلم زايد وتفتح الآفاق لعيال زايد لمزيد من الإنجازات".

وأضاف سموه أن "هزاع المنصوري ورفيقه في رحلة الوصول إلى الفضاء سلطان النيادي، تجسيد حيّ للحلم الإماراتي الذي لا يعرف الحدود ولا يعترف بالمستحيل، وهو تأكيد على قدرات الشباب الإماراتي وعزمه وتصميمه. شكراً لكل عقل خطط وقلب آمن ويد عملت على تحقيق هذا الحلم التاريخي".

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وأشار سموه إلى أن "علم الإمارات يخفق اليوم عالياً مع هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في أول رحلة إلى الفضاء، نفتخر كل الفخر بعيال زايد وبمسيرة دولتنا الحافلة بالإنجازات المضيئة، بالعلم والرؤية والطموح نمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل تظل فيه الإمارات دوماً في الصدارة".