محمد بن راشد يشكل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 30 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" برئاسة سموه، وعضوية كل من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً للرئيس، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

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ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.