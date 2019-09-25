"الهوية والجنسية" تصدر تأشيرات تحمل شعار "طموح زايد"

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تأشيرات تحمل شعار "طموح زايد" وداخل الشعار مركز محمد بن راشد للفضاء واسم هزاع المنصوري باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمناسبة انطلاق أول رائد فضاء إماراتي محلقاً وعلم الإمارات يرفرف على متن المركبة الروسية "سويوز إم اس 15" اليوم من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

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وتهنئ الهيئة، القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بهذا الحلم الذي تحقق في 25 من سبتمبر، هذا التاريخ لن ينساه الإماراتيون. فهو محفور في قلوبهم كون الفكرة أطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، عام 1976 عند استقباله لثلاثة رواد فضاء أميركيين وأمامه مجسم لمركبة فضائية ليؤرخ لبداية عصر الفضاء. فكانت بصماته نبراساً لتحقيق هذا الحلم، وسخّرت القيادة الرشيدة كل الإمكانات من أجل بناء بنية تحتية لهذا المشروع الوطني الكبير وابتعثت الطلبة الإماراتيين للدراسة والتدريب في مراكز محطات الفضاء العالمية.