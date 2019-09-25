سلطان الجابر: انطلاق هزاع المنصوري إلى الفضاء إنجاز يجسد إيمان الوطن بقيادته الملهمة

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام إن انطلاق هزاع المنصوري كأول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، يعد "إنجازا عظيما يقف خلفه الطموح الملهم لقيادتنا الرشيدة، وإيمان الوطن بقيادته التي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات بما فيها علوم الفضاء".

وأضاف معاليه "تعكس مهمة المنصوري في الفضاء بعدا مستقبليا استراتيجيا وستساهم في خدمة البشرية من خلال الاستفادة من التجارب والبحوث العلمية التي يتم إجراؤها في الفضاء الخارجي".

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وأكد معاليه "نبارك لقيادتنا الرشيدة ولشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز الذي يجسد طموح الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس تطلعاتنا نحو تحقيق نقلات تنموية عملاقة بسواعد إماراتية".

وأعرب معاليه عن الفخر والاعتزاز بهذه المهمة الوطنية، متقدما بخالص التهاني لهزاع المنصوري وأعضاء فريق العمل، متمنيا لهم التوفيق والسداد في إتمام هذه المهمة التي سيؤرخها العالم وستضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية لدولة الإمارات.

وأشاد معاليه "بجهود وسائل الإعلام الوطنية والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي والتي أسهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على دخول دولة الإمارات عصر الفضاء".