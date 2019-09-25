هزاع المنصوري: ادعوا لي بالتوفيق حتى لقاء آخر من الفضاء

تنطلق مركبات سويوز، اليوم الأربعاء، من مركز بايكونور الفضائي بكازاخستان، التي تحمل هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي عند 13:57 بتوقيت غرينيتش، 17:57 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى محطة الفضاء الدولية.
وقال المنصوري، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "ساعات حاسمة بين مجدٍ ورهبة، بين شغف البدايات وهيبة الموقف. أنطلق اليوم حاملاً على عاتقي فخر وآمال هذا الوطن إلى بعدٍ وأفق جديد".
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وأضاف "اليوم، ابتعد عن وطني، عن أهلي وعن الأرض لاقترب من النجوم لطموح زايد. ادعوا لي بالتوفيق حتى لقاء آخر من الفضاء.. أخوكم هزاع المنصوري".
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