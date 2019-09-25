‏بالصور.. 20 ثانية لاختيار المرشح عبر "التصويت الإلكتروني"

ناصر الجابري (أبوظبي)

‏بلغ الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات التصويت في جهاز التصويت الإلكتروني الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي نحو 20 ثانية، وفقاً للتجربة الميدانية التي قامت بها «الاتحاد» لرصد جاهزية النظام، والذي سيتم استخدامه في أيام التصويت المبكر في الفترة من الأول من أكتوبر المقبل وحتى الثالث منه ضمن 9 مراكز انتخابية، إضافة إلى يوم التصويت الرئيس في الخامس من أكتوبر المقبل ضمن 39 مركزاً للتصويت.

‏تبدأ إجراءات استخدام نظام التصويت الإلكتروني عبر إدخال بطاقة الهوية الأصلية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومن ثم الضغط على زر التأكيد، حيث سيتم إظهار قائمة المرشحين الخاصة بالإمارة التي ينتمي إليها عضو الهيئة الانتخابية.

وتشمل الخطوات، إمكانية تنقل الناخب ما بين أسماء المرشحين أو العودة إليها، كما يستطيع اختيار المرشح عبر الضغط على صورة المرشح أو كتابة رقم المرشح، ويتم بعدها إظهار صفحة للتأكيد على اسم المرشح الذي تم اختياره أو إمكانية العودة للصفحة السابقة واختيار اسم مرشح آخر، بينما يتمثل الإجراء الأخير في تأكيد اسم المرشح واحتساب الصوت الانتخابي.

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