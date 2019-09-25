ا.د القاضي يوقع اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني بدبي لترتيب امتحانات IELTS







وقع سعادة ا.د نبيل القاضي رئيس كلية مينا للادارة يوقع اتفاقية بحضور السيد ديب أدهيكاري مدير الامتحانات ( كتلة الخليج الجنوبي ) في المجلس الثقافي البريطاني بدبي لترتيب امتحانات IELTS البريطانية في الكلية بموقعها في منطقة الصفا ١ بدبي

حضر حفل التوقيع نخبة من المسؤولين في كلية مينا للادارة والمجلس الثقافي البريطاني بدبي

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