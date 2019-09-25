"مهندسو الشارقة للإذاعة والتلفزيون يطلعون على أحدث التقنيات الإعلامية الأوروبية "

اطلع وفد من مهندسي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية الخاصة في مجالات البث التلفزيون والإذاعي الأوروبي، وذلك خلال زيارة رسمية قاموا بها مؤخراً، إلى المعرض التكنولوجيIBC

(International Broadcasting Convention) المقام في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث زار الوفد عدداً من الشركات الرائدة في مجال صناعة الكاميرات ومازجات الصوت والصورة والمعدات الخاصة والمستخدمة في استوديوهات البث التلفزيوني والإذاعي.

وعقد الوفد خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الخبراء والمتخصصين الأوروبيين في مجالات البث الإعلامي، حيث ناقشوا معهم أهم التطورات في هذا القطاع، وتعرفوا من خلالهم على الأنظمة الرقمية الحالية والبديلة لها في المستقبل، كما ناقشت كوادر الهيئة حزمة المشاريع الهندسية الحالية والمستقبلية التي تعتمد على تطبيق تقنيةIPTV وهو نظام البثّ التلفزيوني القائم على استخدام بروتوكول الانترنت IP.

وخلال زيارتهم جناح المستقبل في المعرض تعرّف الوفد على أحدث تقنيات المستقبل الإعلامية، واستمعوا لشروحات خاصة من كبار مصنعي الأجهزة التي تعمل بتقنيات عالية الدقة مثل4k و8k وهي أنظمة تعرض للجمهور مواداً إعلامية مرئية فائقة الوضوح، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل صناع الاعلام حول العالم.