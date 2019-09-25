18 فناناً ومختصاً يحكموّن أفلام الدورة السابعة من "الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب"

أعلنت مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، الجهة المنظمة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أسماء الأعضاء المعتمدين للجنة التحكيم الخاصة بالدورة السابعة للمهرجان، التي تضم 18 فناناً ومختصاً سيتولون تقييم الأعمال السينمائية المشاركة في المهرجان الذي يقام خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 18 أكتوبر القادم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.



10 دولة عربية وأجنبية

وتضم لجنة التحكيم لهذا العام، عدداً من الفنانين والمخرجين السينمائيين، والمؤثرين من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدد من الدول العربية والأجنبية، وهي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت ومصر واليابان وفرنسا وكندا، وبريطانيا وسوريا. وسيتناول المحكمون الأعمال المرشحة للفوز بجوائز المهرجان الموزعة على سبع فئات هي: أفلام من صنع الأطفال والناشئة، وأفلام خليجية قصيرة، وأفلام دولية قصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، وأفلام وثائقية، وأفلام روائية طويلة، وأفلام من صنع الطلبة.



معايير وأسس التحكيم

وتعتمد لجنة التحكيم في تقييمها للأفلام عدداً من المعايير والأسس مثل فكرة العمل والهدف منه، والمعايير المستخدمة في التنفيذ، إلى جانب عنصري الابتكار والإبداع في العمل الفني، وطريقة العرض، والتقنيات المستخدمة، والتنظيم.



لجنة التحكيم حسب الفئات:

فئة أفلام من صنع الطلبة

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بفئة أفلام من صنع الطلبة، المخرج السعودي أحمد الشايب، الذي أخرج عدداً من الأفلام الوثائقية والتسجيلية القصيرة، والكاتب والممثل وصانع الأفلام الإماراتي ياسر النيادي، الذي أخرج العديد من الأفلام القصيرة التي كتبھا وأنتجھا بنفسه، بالإضافة الى الفنان الشاب والإعلامي البحريني عمر فاروق، صانع أفلام ومحتوى إبداعي عبر منصة "اليوتيوب".

فئة أفلام خليجية قصيرة

وتتألف لجنة التحكيم المعنية بفئة "أفلام خليجية قصيرة"، الممثل السعودي عبدالمحسن النمر الذي شارك في الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية ونال العديد من الجوائز، إلى جانب الممثل والمخرج الإماراتي عبدالله الجنيبي، الحائز على العديد من الجوائز في عالم الإعلام والسينما، آخرها جائزة أفضل مخرج في الدورة الـ14 من مهرجان دبي السينمائي في عام 2017، بالإضافة الى الفنان الكويتي الكوميدي عبدالرحمن العقل الذي مثل في العديد من المسلسلات الكوميدية والتراجيدية، وتنوعت تجاربه ما بين التمثيل المسرحي والإخراج، إلى جانب العديد من الأعمال التليفزيونية الراسخة في ذهن الجمهور الخليجي والعربي.



فئة أفلام دولية قصيرة

أما لفئة أفلام دولية قصيرة، فتضم لجنة التحكيم اليابانية ميتشيكو تاشيموتو، رئيسة مؤسسة "كولوبوك" للإنتاج المتعدد الوسائط المخصص للأطفال، والناقد السينمائي خالد ربيع، الذي عمل في الصحافة والنقد السينمائي منذ 1991، بالإضافة الى الكاتب والممثل السعودي نواف ماجد الشبيلي، ومن أبرز أعماله فيلم "وسطي" وفيلم "سومياتي بتدخل النار؟" والفنان السوري باسل خياط الذي مثل في الكثير من الدراما السورية والمصرية، إضافة الى عدد من الأفلام السينمائية.



فئة أفلام رسوم متحركة

وتضم لجنة تحكيم أفلام الرسوم المتحركة الدكتور والكاتب الكويتي نايف المطوع، الذي كتب مجموعة من قصص الأطفال، وحازت إحداها على جائزة اليونسكو للأدب في خدمة التسامح، والمخرج والمؤلف الموسيقي الإماراتي محمد فكري، بالإضافة الى الفنان والمصمم الفرنسي كارلوس دي كارفاليو، الذي أنتج عدداً من أفلام الرسوم المتحركة القصيرة، فاز كثير منها في أكبر المهرجانات العالمية.

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فئة أفلام وثائقية

ولفئة الأفلام الوثائقية، تشمل لجنة التحكيم الكاتب الصحفي والناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، أستاذ مادة النقد الفني في كلية الإعلام جامعة القاهرة والأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام الحاصل على العديد من الجوائز، والبريطاني نادر نهدي، مؤسس قناة "بيني" على يوتيوب، إحدى المنصات الإعلامية الشبابية التي تركز على إسماع صوت الشباب والشابات من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية، والكندي جوليان كارينغتون، مدير التوزيع في "مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية.

فئة أفلام روائية طويلة

وضمن لجنة تحكيم فئة أفلام روائية طويلة، يشارك المخرج المصري والناقد السينمائي يسري نصر الله، إضافة الى المخرجة والمنتجة التنفيذية الإماراتية نهلة الفهد وهي واحدة من أبرز مخرجي الأفلام الوثائقية في منطقة الشرق الأوسط.

ويركز المهرجان في دورته هذا العام على تقديم أعمال سينمائية مستوحاة من كتب، انسجاماً مع مكانة إمارة الشارقة عاصمةً عالمية للكتاب للعام 2019، وتأكيداً على أهمية الكتاب ودوره في صناعة الفنون والارتقاء بها، كما يخصص نخبة من الأفلام المتميزة للشباب.