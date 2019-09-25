جائزة حمدان بن محمد للتصوير تنشر الصور الفائزة بمسابقة "الحصاد"



أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر أغسطس 2019، والتي كان موضوعها "الحصاد". وقد فاز بجائزة "اختيار الجمهور" المصور التركيّ "أورهان تانهان"، حيث استحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز CANON EOS M50 مُقدَّمة من "كانون الشرق الأوسط".

نسخة شهر أغسطس من المسابقة شَهِدَت تفوّقاً بصرياً ناعماً للعدسة التركية التي حَجَزَت 7 مراكز كاملة في قائمة الفائزين العشرة، فبجانب "أورهان تانهان" الفائز بـ"اختيار الجمهور"، والمصورين "سيّد قونيالي" و"بوراك ترك"، الإبداع الناعم طغى على الحضور التركيّ من خلال المصورات "مينة أرطغرل" و"فكرت ديليك أويار" و"بيرنا نالشاسي" و"غولن يغيتر". قائمة "الحصاد" الفائزة احتَفَت أيضاً بالمصور الفلسطينيّ "عايش محمد هارون" والإندونيسيّ "جيري ويجيانتو" والبنغاليّ "محمد تنوير روحان".

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر أغسطس استخدام الوسم HIPAContest_HARVEST#.

وفي تصريحه عن الحدث، قال سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: الحصاد طقسٌ بشريّ عرفه الإنسان منذ قديم الأزل، طقوسه تختلف من حضارةٍ لأخرى لكنها تتقاطع في إحساس الفرح والكسب والعلاقة الأزلية الجميلة مع الأرض المعطاءة. للحصاد صور ذهنية عريقة في عقولنا لكنها دائمة التجدُّد والتطوّر من خلال العدسات الخلاّقة والرؤى البصرية الساعية للابتكار والتميّز في إبراز تفاصيل الجمال. الصور الفائزة تحمل بصمات فريدة ومبهجة للنفس، أبارك للفائزين وأرجو لباقي المشاركين حظاً أوفر في النسخ القادمة.

التقاطة الفراولة .. وحصاد الزيتون

المصور التركيّ "أورهان تانهان" الفائز بجائزة "اختيار الجمهور" يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في بلدة "نازيللي" التابعة لمقاطعة "ايدين". كنتُ مع صديقي "هاكان" وابنه خلال تجوّلنا في حقل فراولة، وجاءت اللقطة في اللحظة المناسبة حينما مدّ ابنه يده ليمسك بثمرة الفراولة. جرّبت شعور الفوز من قبل لكنها المرة الأولى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لقد تشاركت شعور الفوز مع صديقي وابنه وكان هذا رائعاً. أطمح من خلال فوزي للاقتراب أكثر من مجتمعات المصورين وربما الحصول على بعض الدعم من المنظمات المهتمة بالمصورين المبدعين.

المصور الفلسطينيّ "عايش محمد هارون" يقول عن صورته الفائزة: تمّ التقاط الصورة في قطاع غزة في فلسطين، حيث موسم حصاد الزيتون التقليديّ يشهدُ تجمّع أفراد العائلة في طقسٍ اجتماعيّ مُحبَّب. هذا فوزي الثاني كمصور وقد عزَّز ذلك شعوري بالتقدير وأضاف لي العديد من الأصدقاء المصورين من أنحاء العالم والذين سعدتُ بتشارك أفكاري وأعمالي معهم. أطمح لمشاركة ونشر التقاليد الفلسطينية العريقة من خلال التصوير، لاعتقادي أن التصوير جسر ثقافيّ يربط دول العالم.

*مرفق أسماء الفائزين والصور الفائزة

@انستغرام

الدولة

الاسم

orhan_tanhan

تركيا

أورهان تانهان



seyit_konyali

تركيا

سيّد قونيالي

mineevrenertugrul

تركيا

مينة أرطغرل

gulinx

تركيا

غولن يغيتر

fdilekuyar

تركيا

Advertisements

فكرت ديليك أويار

burakturk1907

تركيا

بوراك ترك

bernaylaa

تركيا

بيرنا نالشاسي

ayeshharoon

فلسطين

عايش محمد هارون

grwj69

إندونيسيا

جيري ويجيانتو

tanveer.rohan

بنغلاديش

محمد تنوير روحان