"كانون" و"هيئة الطرق والمواصلات" تحتفلان بالذكرى السنوية العاشرة لتدشين "مترو دبي"

تعاونت "كانون"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقنيات وخدمات التصوير، مع "هيئة الطرق والمواصلات في دبي" للعام الثاني على التوالي دعماً لاحتفالات الهيئة بالذكرى السنوية العاشرة لتدشين "مترو دبي"، والتي استمرت لمدة 10 أيام اعتباراً من 9 سبتمبر 2019. وبهذه المناسبة، نظمت "كانون" سلسلة من الفعاليات الترويجية التي شملت محطات المترو الواصلة بين "دبي مول" و"مول الإمارات".

وبمناسبة مرور عقد من الزمن على تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لهذه الخدمة الحديثة أمام الجمهور، أطلق سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات احتفالات الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق "مترو دبي"، وكانت كانون واحدة من عدة شركاء ساهموا في هذه المبادرة إلى جانب عدد من العلامات التجارية الداعمة مثل "إعمار" و"بيبسي" و"نايكي" و"كرتون نتورك".

وعلى مدار 10 أيام، حظي ركاب "مترو دبي" بفرصة الفوز بالعديد من الجوائز عبر فريق الحملة الترويجية الذي التقط الصور للركاب. وبالتزامن مع ذلك، أطلقت "كانون" مسابقة على شبكات التواصل الاجتماعي أتاحت للمستخدمين مشاركة صورهم عبر حسابات @CanonME و@RTA_dubai باستخدام الوسم #DubaiMetroTurns10. وتم توزيع 60 جائزة في محطات المترو من كاميرات Zoemini الفورية وطابعات الصور، كما تم الإعلان عن 40 فائزاً إضافياً في ختام مسابقة التواصل الاجتماعي في 19 سبتمبر.

وفي هذا السياق، قالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "يسعدنا التعاون مع الشركات العالمية الرائدة مثل كانون احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لتدشين مترو دبي. وقد ساهمت مشاركة كانون بالتأكيد في إضفاء مزيد من التميز على الأنشطة المرافقة وعلى المناسبة ككل".

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وأضافت روضة المحرزي: "أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لشركة كانون على مساهمتها القيمة في إضفاء مزيد من التألق على احتفالاتنا بمرور عقد من الزمن على إطلاق هذا المشروع الأيقوني الذي غيّر طريقة تنقل الناس في مدينتنا النابضة بالحيوية. فقد ساهم المشروع بالارتقاء بأسلوب حياة الكثيرين في هذه المدينة التي تجتذب الزوار والسياح والمسافرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم".

من جهتها، قالت مي يوسف، مدير الاتصال المؤسسي وخدمات التسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "كانون الشرق الأوسط": "نفخر بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات مجدداً في هذه المناسبة المتميزة احتفالاً بمرور 10 أعوام على تدشين مترو دبي، قدّم خلالها خيارات المواصلات عالمية المستوى للسكان والسياح على حد سواء. وبصفتنا شركة تزاول نشاطها في المنطقة، تأتي شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات للعام الثاني على التوالي تأكيداً لدعمنا المتواصل لجهود الهيئة الرامية إلى المساهمة في الحد من انبعاثات الكربون لمستخدمي المواصلات العامة، وبالتالي تقليص الانبعاثات الضارة الناجمة عن وسائل المواصلات".

وأضافت: "نغتنم هذه الفرصة لتهنئة هيئة الطرق والمواصلات على ما حققته من إنجازات لافتة على مدار العقد الماضي ونتطلع قدماً لمزيد من التعاون المشترك خلال السنوات المقبلة. وانطلاقاً من مسؤوليتنا البيئية وإدراكنا الكامل لأهمية حماية البيئة والحفاظ عليها، سنواظب بالتأكيد على التزامنا بدعم المبادرات الحكومية التي تصب في مصلحة المجتمع بأكمله، وذلك في إطار فلسفة شركة كانون العالمية ’كيوسي‘ التي تعني العيش والعمل معاً من أجل الصالح العام".

وكانت "كانون" قد تعاونت العام الماضي مع هيئة الطرق والمواصلات دعماً لاحتفالاتها في "يوم المواصلات العامة 2018". واحتفاءً بهذه المناسبة، نظمت "كانون" سلسلة متنوعة من الأنشطة في عدة مواقع من محطات مترو دبي، بما فيها محطات الجافلية؛ والاتحاد؛ وشرف دي جي.