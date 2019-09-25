بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن تأسيس أول بنك رقمي للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، اليوم عن تأسيس E20.، أول بنك رقمي للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة مخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي "البنك الرقمي للأعمال" (E20.) ليتيح للشركات الناشئة والملاك الأفراد وأصحاب الأعمال المستقلة والعاملين في اقتصاد المهارات وشركات التكنولوجيا المالية وشركات تكنولوجيا التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية فتح الحسابات المصرفية وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بسهولة عبر تطبيق للهاتف المتحرك، والوصول أيضاً إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تساعدهم في إدارة أعمالهم.

وفي هذا السياق، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "انطلاقاً من التزام بنك الإمارات دبي الوطني الراسخ بدعم نمو وتطور الأعمال الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا الإعلان عن إطلاق ’البنك الرقمي للأعمال‘ (E20.) المصمم خصيصاً لدعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الصغيرة من الوصول إلى الخدمات المصرفية بمزيد من السهولة والراحة والسلاسة، وبالتالي تمكينهم من تسخير وقتهم وجهدهم لدفع عجلة نمو أعمالهم".

ووفقاً لدراسة نشرتها غرفة دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد مؤخراً حول أبرز التحديات المصرفية التي تواجهها الشركات الجديدة والناشئة، يرى قرابة 65% من رواد الأعمال المشاركين في الاستطلاع أن الخدمات المصرفية تمثل التحدي الأول بالنسبة لهم، حيث يستغرق فتح حساب مصرفي فترة طويلة تصل أحياناً إلى ثلاثة أشهر. ومن هنا تأتي أهمية "البنك الرقمي للأعمال" (E20.) الذي سيتيح لرواد الأعمال فتح حساب مصرفي بسرعة، والبدء بتنفيذ التحويلات المحلية والدولية، إضافة إلى سداد الفواتير عبر هواتفهم الذكية. وسيتمكن العملاء أيضاً من الحصول على دفتر شيكات وبطاقة خصم، والوصول إلى شبكة بنك الإمارات دبي الوطني الواسعة من أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي لإدارة احتياجاتهم المصرفية اليومية.

من جهته، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تم تطوير ’البنك الرقمي للأعمال‘ (E20.) على يد فريق متخصص من خبراء الخدمات المصرفية للأعمال ورواد التقنيات الرقمية الذين تواصلوا مع العملاء المحتملين لفهم وتلبية احتياجاتهم المصرفية والمالية كأصحاب أعمال في الدولة. وسيتيح البنك الجديد فتح حساب مصرفي رقمي بسهولة بالاستفادة من الإنجازات المحلية الجديدة مثل نماذج ’تعرّف على عميلك‘ الإلكترونية؛ و’الهوية الرقمية‘ لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتيح التحقق رقمياً عبر المقاييس الحيوية وغيرها من الأدوات السهلة. ومن شأن ’البنك الرقمي للأعمال‘ (E20.) أن يساعد أصحاب الأعمال على إدارة شؤونهم المالية والتدفق النقدي بكفاءة أعلى وبكلفة أقل، إلى جانب تعزيز قدراتهم على صعيد صناعة القرار وخطط النمو".

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وإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية، سيوفر "البنك الرقمي للأعمال" (E20.) الأدوات الرقمية اللازمة التي تمكن أصحاب الأعمال من إعداد الفواتير وتتبع المستحقات وعرض بيانات الأرباح والخسائر بسهولة، وتنفيذ وتسوية المدفوعات للبائعين والموردين. وسيقدم "البنك الرقمي للأعمال" (E20.) معلومات حول مستحقات ضريبة القيمة المضافة والنفقات والتدفقات النقدية لمساعدة العملاء على إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى، إلى جانب المزايا التي ستساعدهم على تلقي المدفوعات بطريقة أسرع. وفضلاً عن ذلك، يمكن للعملاء التواصل مع مدير علاقات العملاء على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر خدمة الدردشة الحية ضمن التطبيق لمساعدتهم في كافة طلباتهم.

وبصورة مبدئية، سيتوفر الإصدار التجريبي من "البنك الرقمي للأعمال" (E20.) عبر الدعوة فقط لمجموعة مختارة من رواد الأعمال، ليتيح لهم اختبار مزاياه الرئيسية مثل تجربة فتح الحساب الرقمي، وتقديم الآراء والمقترحات حول تجربتهم. وسيكون البنك الذي تم تطويره بجهود مشتركة، متاحاً للعملاء من قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد استكمال المرحلة التجريبية بنجاح بحلول الربع الأول من 2020.

وبهذا، يصبح (E20.) ثاني بنك رقمي يطلقه بنك الإمارات دبي الوطني في أعقاب النجاح الذي حققته Liv.، منصة الهاتف المتحرك الأولى من نوعها في المنطقة والتي تجمع بين الخدمات المصرفية ونمط الحياة العصرية لتواكب احتياجات جيل الألفية و الجيل "زد".