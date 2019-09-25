كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تصبح الأبراج خشبية في دبي بالمستقبل؟

ستعرض شركة Nikken Sekkei، الشركة الهندسية اليابانية للهندسة المعمارية والعمرانية، دراستها الحديثة حول الاستدامة والهياكل الخشبية و W350 التي ستصبح أطول ناطحة سحاب خشبية عند اكتمالها بتكلفة مليارات الدولارات، خلال معرض سيتي سكيب جلوبال المقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 27 سبتمبر.

وسوف تؤكد Nikken، التي ستعرض مجموعة من المباني الشاهقة والمشاريع المستدامة التي كان لها دور أساسي في تصميمها، على التأثير البيئي الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه استخدام الأخشاب في البناء في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور فادي الجابري، المدير التنفيذي لشركة Nikken، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة والهند وأستراليا وأوروبا: “هناك فوائد بعيدة المدى تتجاوز انبعاثات الكربون المخففة. في اليابان على سبيل المثال، حيث سيتم بناء W350، من خلال المشاركة في استخدام الأخشاب للمباني الحضرية الشاهقة وزيادة الطلب على الأخشاب، وهناك فرصة ممتازة لإعادة تنشيط صناعة الغابات في البلاد وجعلها أكثر استدامة”.

وأضاف: “تتطلب زيادة الطلب على الأخشاب على المستوى المحلي إدارة أكبر لغابات البلاد، وتضمن الإدارة بدورها صحتهم، مما يعزز امتصاص ثاني أكسيد الكربون ويخلق في نهاية المطاف بيئة أكثر اخضرارًا لكل مواطن – وهذا هو التزامنا بالحياة الحضرية المستدامة”.

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أحد عيوب البناء بالخشب هو التكلفة المرتفعة، أي ما يقرب من ضعف المواد التقليدية. ومع ذلك، تعتقد Nikken أن البحث والتقدم التكنولوجي في إنشاء الأخشاب سيجعل المشروع أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

وأضاف الدكتور الجابري: “عندما بدأنا العمل في هذا المشروع، كان أحد الأهداف تطوير الابتكار لجعل المنشآت الخشبية الكبيرة حقيقة واقعة وبأسعار معقولة. “إننا نتصور في السنوات القادمة مجموعة كبيرة من المواد والأساليب الجديدة التي ستجعل ذلك حقيقة واقعة في جميع أنحاء العالم أكثر ملاءمة للبيئة”.

وتعد Nikken Sekkei واحدة من أكبر شركات التصميم المعماري والهندسي في العالم، ويعمل لديها أكثر من 2770 من الموظفين المحترفين في ست شركات تقدم مجموعة شاملة من خدمات التصميم والهندسة والإدارة والاستشارات وخدمات البحث والتطوير، بحسب موقع زاوية.