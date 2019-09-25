حمد المنصوري: رحلة أول رائد فضاء إماراتي لحظة لا توصف

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) أكد حمد خميس ذيبان المنصوري المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة، أن لحظة انطلاق هزاع المنصوري كأول رائد فضاء إماراتي وأيضاً أول رائد فضاء من المنطقة العربية يشارك في الأبحاث على متن المحطة الفضائية الدولية هي لحظة لا توصف لدى كل إماراتي وعربي في آنٍ واحد، لحظة يفتخر بها الجميع ويسعد بها كل عاشق للنجاح والتميز.

وقال المنصوري: «شرف عظيم أن يحتضن الفضاء رائداً مواطناً من دولة الإمارات كرس وقته وجهده لرفع علم الإمارات عالياً في الفضاء».

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