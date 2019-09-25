كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تعرف على أول طابعة ليزرية بدون خراطيش حبر في الإمارات

أطلقت HP أول طابعة خالية من خراطيش الحبر في العالم، وهي HP Neverstop Laser في الإمارات.

الملامح الرئيسية للطابعة HP Neverstop Laser:

• ما يصل إلى 5000 صفحة دون انقطاع

قم بطباعة ما يصل إلى عشرة أضعاف الصفحات مع ما يصل إلى 5000 صفحة دون توقف.

• إعادة تحميل الحبر في ثوان

يتيح لك نظام الإمداد الثوري إعادة تحميل مستويات الحبر بسرعة وسهولة في 15 ثانية دون حدوث فوضى وخالية من المتاعب مع مجموعة أدوات HP Reload – مما يسمح لرجال الأعمال بالعودة إلى أعمالهم بسرعة، بحسب غلف نيوز.

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• جودة HP الأصلية وفورات لا تصدق

احصل على طباعة بجودة HP الأصلية بتكلفة منافسة للطابعات التقليدية، مع توفير في التكلفة يصل إلى 80 في المائة على مسحوق الحبر الأصلي من HP

• المسح والطباعة

سهولة المسح والطباعة على الأجهزة المحمولة من خلال تطبيق الطباعة المحمول الأفضل في فئته، تطبيق HP Smart

تعد طابعة Neverstop Laser طابعة ليزر رائدة وسريعة التحديث تتيح كفاءة لأصحاب المشاريع الذين لا يريدون إضاعة الوقت في تركيب خراطيش الحبر. بفضل نظام تزويد الحبر الأول من نوعه الذي يتيح للمستخدمين استبدال الحبر في ثوانٍ، ويضمن HP Neverstop Laser لأصحاب الأعمال الصغيرة أن يتابعوا تدفق أعمالهم مع الحصول على أكبر قيمة من طابعاتهم.

تتوفر طابعة HP Neverstop Laser في دولة الإمارات مقابل 14914 درهمًا، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

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